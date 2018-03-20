Заключенные Азербайджана не дождались помилования к Новруз-байраму

20 марта 2018, 01:15

В Азербайджане в связи с празднованием весеннего праздника Новруз-байрама дни с 20 по 26 марта объявлены нерабочими. Правозащитники выразили сожаление в связи с тем, что помилование накануне праздника так и не состоялось. Комиссия по помилованию не успела рассмотреть все обращения, заявил член комиссии Алимамед Нуриев.

Новруз-байрам – праздник весны, он символизирует пробуждение всего живого. В ритуалах Новруза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек, – Огонь, Вода, Земля и Воздух. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся.



По традиции старт празднования Новруз-байрама был дан 19 марта с церемонии в Старом городе, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев у Девичьей Башни зажег праздничный костер и выступил перед горожанами. После посещения президента и официальных лиц для горожан открылась праздничная выставка-ярмарка «Восточный базар», организованная на бакинском приморском бульваре. Посетителям были представлены приготовленные в различных регионах страны восточные сладости и кулинарные изделия (27 наименований), различные атрибуты праздника, изготовленные народными умельцами.

На всем протяжении бульвары установлены сцены, на которых разыгрываются театрализованные представления и спортивные состязания. Посетители могут наблюдать выступления силачей и канатоходцев, исполнителей народных и эстрадных песен.

Вечером на приморском бульваре состоялся концерт мастеров искусств Азербайджана, который завершился фейерверком над бакинской бухтой.

Новруз жители Азербайджана встретят 20 марта в 20.15 по местному времени (19.15 мск), когда, по данным Шемахинской астрофизической обсерватории, наступит весеннее равноденствие. Поскольку наступление весны приходится на вечернее время, «Байрамахшамы» (канун праздника) в этом будет отмечаться 20 марта, а сам праздник 21-го числа.

До наступления праздника посетить могилы родных и близких.

Вечером 20 марта в семьях накрывают праздничный стол.

Традиционно праздничный стол на Новруз-байрам украшают семенами пшеницы, пловом, крашеными яйцами, орехами, сухофруктами, пахлавой и шакяр-бурой. Пахлава готовится из слоеного теста, начиненного грецким орехом, фундуком или миндалем, смешанным с сахарным песком. Такой же начинкой заполняют шакяр-буру, которая похожа на пирожок, украшенный узорами. На ужин должен подаваться плов из риса с обязательной приправой «гара» (чаще всего это мясо, приготовленное с каштаном, курагой, черносливом и зеленью).

Жители Баку заявили о росте цен на основные продукты для праздничного стола

По сравнению с прошлым годом цены на муку, рис, сахарный песок, сливочное масло, мясо, фрукты, сухофрукты, очищенный орех повысились в Азербайджане примерно на 10-15%, передает корреспондент "Кавказского узла".

По подсчетам экспертов Центра содействия экономическим инициативам, «новрузовское застолье» в текущем году обойдется среднестатистической азербайджанской семье из четырех человек в 200-250 манатов (117-147 долларов)

Глава Центра экономических и социальных исследований Вугар Байрамов оценил стоимость праздничного стола для семьи из четырех человек в среднем в 240 манатов (141 доллар).

По его словам, в прошлом году праздничный стол обошелся азербайджанской семье в 210 манатов (123 долларов).

«Мы наблюдаем повышение стоимости праздничного стола примерно на 10-11 процентов. С одной стороны, рост цен связан с сезонным подорожанием импортных продуктов. С другой стороны, производители искусственно взвинчивают цены», - сказал эксперт корреспонденту «Кавказского узла».

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Баку жаловались на дороговизну.

«С каждым годом праздничные приготовления становятся все дороже и дороже. Цены на все растут, особенно после этих девальваций, а зарплату поднимают всего на 10 процентов. Вся моя зарплата ушла на праздничные приготовления», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Сакина Имранова, работающая воспитателем в детском саде в Ясамальском районе Баку.

По ее словам, хотя правительство по случаю Новруз-байрама организует сельскохозяйственные ярмарки, где продукты продаются по сниженным ценам, качество продукции на них не высокое.

«Цены на ярмарках конечно, на порядок ниже. Но продукты там продаются низкого качества», - заметила жительница Баку.

В декабре 2015 года Центробанк Азербайджана перевел курс маната в плавающий режим, после чего национальная валюта упала по отношению к доллару и евро почти наполовину. В Азербайджане выросли цены, банки начали сворачивать продажу долларов и евро.

Почтовый работник Эльвира Садыхова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что из-за "резкого" роста цен на муку, сливочное масло и орехи она в этом году «очень мало испекла пахлавы и шакяр-буры».

«В прошлые годы я к празднику пекла по 60-70 (штук) пахлавы и шакяр-буры. Мы их ели до начала апреля. В этом году я приготовила пахлавы и шакяр-буры по 20 штук, чтобы хотя бы праздничный стол украсить», - отметила Садыхова.

Работающая санитаркой в медицинском учреждении в поселке Ахмедли Саяра Мамедова сказала, что из-за дороговизны в этом году решила не вообще не печь пахлаву и шякяр-буру.

«Оказалось, что готовое покупать обходится дешевле. Правда, я не говорю об изысканных продуктах дорогих кулинарных сетей. Но в супермаркете «Браво» по цене 9 манатов (5,2 долларов) за один килограмм можно купить вполне приемлемую пахлаву. Столько же стоит шякяр-бура. Пусть они пекут не на чистом сливочном масле, но есть можно, вкус неплохой», - отметила Мамедова.

Несмотря на декларации о диверсификации экономики, на самом деле она остается однобокой и зависит от нефти, заявил корреспонденту "Кавказского узла" экономический эксперт партии Народного фронта Азербайджана Немат Алиев.

«До сих пор Азербайджан в продовольственном обеспечении зависит от импорта. Сливочные и растительные масла, мясо, рис, мука, сахарный песок в основном завозятся из-за рубежа. Девальвация маната более чем в два раза привела к неизбежному росту цен на импортные товары. При этом доходы населения практически не выросли, а некоторые вовсе потеряли работу, бизнес», - сказал Алиев.

Эксперт считает, что власти должны создавать условия для высокопроизводительных хозяйств на селе, привлекать для этого инвесторов, в том числе иностранных, и технологии, однако местные монополисты не хотят появления на рынке новых игроков.

Не все жители Баку намерены отдыхать на праздники

Некоторые жители Азербайджана используют длительные выходные для выезда на отдых в регионы страны и за рубеж.

Молодожены Эльмир и Мина предпочли поездку в Польшу к знакомым. «Мы накопили денег на поездку. Поедем в Польшу через Тбилиси. Оттуда полет в Варшаву на 60-70 процентов дешевле, чем из Баку. Заодно и прогуляемся по Тбилиси», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Эльмир, работающим экспедитором в фирме по продажам молочных продуктов.

Педагог по математике технического колледжа Сахават Агаев планирует поехать со своей семьей к родителям в Шекинский район.

«Мы с семьей поедем к моим родителям в Шеки (400 километров северо-западнее Баку - прим. "Кавказского узла"). Там сейчас красиво, деревья уже начинают цвести. Моим детям там нравится. Да и отдохнем неделю от городской суеты. Была бы работа, я бы жил в Шеки – чистый горный воздух, свежие продукты, никаких пробок, суеты», - отметил Агаев.

Бакинец Рашад Алиев отдыхать не намерен.

«Я работаю на строительстве в Баку. Мы строим многоэтажное жилье. По закону нам полагаются выходные, которые установило государство, но мне самому невыгодно. Работа у меня сдельная, в день я получаю 15 манатов (8,8 доллара). В праздничные дни как сверхурочные получаю еще надбавку – 20 манатов (11,7 доллара). Так что я два дня отдохну, детей возьму погулять в центр города, а потом выйду на работу», - сказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

Секретарь судьи одного из районов Баку Самир сказал корреспонденту "Кавказского узла", что с 22 марта уже будет выходить на работу.

«Мы можем, конечно, отдыхать. Но у нас и так завал с делами, не успеваем готовить вместе с судьей тексты решений. Нам по закону полагается выдавать сторонам решения суда в течение десяти дней после оглашения вердикта. Если неделю не будем работать, то станет еще тяжелее, потому что будут прибавляться новые дела», - отметил молодой юрист.

Новруз байрам на государственном уровне в Азербайджане отмечается с 1992 г., после объявления независимости Азербайджана. До 2006 г. на Новруз байрам праздничными выходными днями были два дня. В декабре 2005 г. парламент принял решение о праздновании Новруз Байрам в течение 5 дней. Однако из-за перестановок выходных каникулы продолжаются 7-9 дней.



Эмин Алиев в прошлом работал банковским служащим. Но после девальвации попал под сокращение, и теперь занимается перевозкой пассажиров, подключившись к системе Uber.

«Для кого-то это пора отпусков, но для меня – самый разгар работы. Спрос на услуги такси возрастет. Праздники – будут ходить гости друг другу, выезжать в пригороды на отдых. Много туристов уже приехало... Так, что это хороший период чтобы заработать деньги», - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Бакинка Гюнель считает неправильным жаловаться на что-то в канун праздника Новруз.

«Новруз как раз и является временем для надежд. Пробуждается природа, а вместе с ней и наши надежды на лучшее. Издревле люди отмечали Новруз как символ обновления, вдохновения. Новруз – это еще большая радость для детей. Я сама еще вроде совсем недавно со сверстниками собирались у праздничного костра, подбрасывали шапки к соседям, чтобы положили туда пахлаву и шякяр-буру. Хотя у всех дома пекли эти сладости, но кушать то, что клали в шапки, доставляло особое удовольствие. Теперь Новруз - еще и возможность оторвать детей от Интернета, чтобы они поиграли вживую», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Гюнель, работающая психологом в одном из частных Психологических центров Баку.

Правозащитники выразили сожаление в связи с несостоявшимся помилованием заключенных

Между тем, правозащитники разочарованы тем, что в этом году не было традиционного помилования по случаю Новруз байрамы.

В 2017 году президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю Новруза подписал распоряжение о помиловании 423 человек, в том числе четырех человек, которых азербайджанские правозащитники считают политзаключенными.

«Очень жаль, что в этом году не состоялось помилования по случаю Новруз-байрама, которого ожидали заключенные и их родные. Провластные депутаты с февраля «анонсировали» помилование и в итоге люди оказались обманутыми. А ведь это было хорошей возможностью для принятия шагов по решению проблемы политзаключенных, число которых составляет на данный момент 161 человек», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Общественного альянса «Азербайджан без политзаключенных» Огтай Гюльалыев.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также выразил сожаление по поводу не состоявшегося помилования. «Комиссия по вопросам помилованиям при президенте всё собиралась, какие-то утечки шли в СМИ об ожидаемом помиловании, освобождении политзаключенных. Но в итоге ни политзаключенных, ни обычных заключенных не выпустили», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

По словам члена Комиссии по вопросам помилования, главы Фонда исследований «Конституция» Алимамеда Нуриева, комиссия не успела рассмотреть все обращения.

Корреспонденту «Кавказского узла» он сказал, что комиссия продолжит работу. При этом Нуриев не исключил подписания распоряжения о помиловании к 100-летию Азербайджанской демократической республики (АДР), которое отмечается 28 мая.

Напомним, что в Комиссию по данным на конец января текущего года поступило около 1000 обращений от заключенных о помиловании.