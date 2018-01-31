Около 1000 заключенных в Азербайджане попросили их помиловать

31 января 2018, 04:09

В Комиссию по вопросам помилования при президенте Азербайджана поступило около 1000 обращений. Правозащитники высказали надежду, что помилование, приуроченное к празднику Новруз-байрам, будет масштабным, и в него попадут политзаключенные.

"Кавказский узел" писал, что в марте 2017 года президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании 423 осужденных, среди которых пятеро признаны политзаключенными. От условного наказания освобожден Назим Агабеков, родственник интернет-издания Meydan.tv Эмина Милли (Уточнение "Кавказского узла" от 09.41 мск 31.01.2018: Агабеков - родственник Эмина Милли, руководителя базирующегося в Берлине интернет-издания Meydan.tv). Помилованы Ровшан Захидов и Руфат Захидов, родные находящегося в политэмиграции главреда газеты "Азадлыг" Ганимата Захидова. В число помилованных также вошли блогер Абдул Абилов и активист партии Народного фронта Азербайджана Эльвин Абдуллаев (Абдуллазаде). Азербайджанские правозащитники заявили о разочаровании в связи с малым числом помилованных.

30 января в Баку состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана.

В эту структуру с просьбой о помиловании поступили около 1000 обращений, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член комиссии, главный редактор «525-й газеты» и член Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид.

По его словам, на заседании 30 января были рассмотрены около 100 заявлений.

В феврале комиссия проведет еще несколько заседаний для изучения всех обращений, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» другой член комиссии, глава Фонда исследований «Конституция» Алимамед Нуриев.

«Мы планируем в ближайшие недели рассмотреть все обращения и представить список лиц, которые могут рассчитывать на помилование главе государства», - отметил Нуриев.

«Мы изучаем обращения и представляем свои предложения. Количественных ограничений для комиссии нет. Главное - критерии, по которым осужденные могут рассчитывать на помилование. Что касается численности лиц, которые могут быть помилованы, то это прерогатива президента Азербайджанской Республики», - подчеркнул Нуриев.

Он не исключил возможности «большого помилования» к весеннему празднику Новруз-байрам.

«У нас есть добрая традиция, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев к празднику Новруз подписывает распоряжения о помиловании. В прошлый раз на Новруз он освободил из тюрем более 400 человек», - сказал Нуриев.

На вопрос, могут ли попасть в списки лица признанные правозащитниками как политзаключенные – активисты, журналисты, блогеры, Нуриев ответил, что комиссия не делит осужденных по критериям политической и профессиональной принадлежности.

Комиссия учитывает возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства, характер преступлений, раскаяние осужденных в совершении преступных деяний и другие обстоятельства, отметил Нуриев.

Правозащитники выразили надежду на помилование политзаключенных

Со-координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев выразил надежду, что предстоящее помилование будет масштабным и охватит всех политзаключенных.

«По данным нашего Центра, на сегодняшний день в Азербайджане 161 политзаключенный. Они арестованы и осуждены по очевидно сфабрикованным обвинениям. Помилование могло быть избавить этих невинных людей от несправедливо назначенных наказаний», - отметил Гюльалыев.

Напомним, что обновленный список политзаключенных опубликовал азербайджанский Центр защиты политзаключенных 15 января. В него включен 161 человек.

По данным Рабочей группы гражданского общества по составлению списка политзаключенных, число политзаключенных превышает 100 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" со-координатор группы, глава Клуба прав человека Расул Джафаров.

«Мы сейчас уточняем списки. После обнародования предыдущего списка часть осужденных были освобождены по УДО, другие вышли, отбыв полностью срок наказания. Но появились и новые политзаключенные», - сказал Джафаров.

На его взгляд, масштабное помилование и включение в него большинства политзаключенных способствовало бы гражданскому согласию в стране, сняло бы напряженность в отношениях Азербайджана с международными организациями.

«Между Азербайджаном и Советом Европы сейчас сложилась напряженность именно из-за проблемы политзаключенных и, прежде всего, из-за дела лидера движения «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова. Из-за невыполнения по его делу решения Страсбургского суда Комитет министров Совета Европы запустил специальную процедуру, которая может привести к санкциям против Азербайджана. Освобождение Мамедова и других политзаключенных показало бы готовность власти к диалогу и разрядило бы напряженность. Праздник Новруз-байрам - прекрасный повод и возможность освободить политзаключенных и просто заключенных, осужденных по несправедливым судебным решениям», - сказал Джафаров.

Напомним, что лидер движения "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов в марте 2014 года был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. Беспорядки в Исмаиллы произошли 23 января 2013 года, после ДТП с участием владельца местного элитного отеля. Всего по делу о беспорядках проходили 18 человек. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о беспорядках в Исмаиллы. В декабре 2017 года Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана в связи с тем, что страна не исполнила решение Страсбургского суда по делу Мамедова. Его защитником в ЕСПЧ стал британский адвокат Джереми Макбрайд.



Представители сектора по вопросам помилования администрации президента Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликован также материал"Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".