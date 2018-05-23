Азербайджанский оппозиционер арестован на 25 суток

23 мая 2018, 17:23

Суд признал активиста партии Народного фронта Азербайджана Рахиба Салимова виновным в неподчинении силовикам. Салимова преследуют за перепост записи в соцсети, уверен член высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн.

По словам Гусейна, Рахиб Салимов был задержан 22 мая.

"Вчера (22 мая) сначала в правоохранительные органы вызвали его отца - Адалята Салимова. Потом Рахибу сообщил о задержании отца и тот сразу же приехал. После этого отца отпустили, а самого Рахиба отвезли в суд", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Гусейн.

По его словам, Низаминский районный суд Баку признал Салимова виновным по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям сотрудника полиции) Кодекса административных правонарушений и арестовал его на 25 суток.

ПНФА считает, что Салимова арестовали за перепост требования к властям освободить активистов партии в рамках кампании "Арестуй меня, отпусти наших больных товарищей", заявил Ильхам Гусейн.

Кампания "Арестуй меня, отпусти наших больных товарищей" была развернута в социальных сетях под хэштегами #menitut (арестуй меня) и #azadet (освободи) для освобождения находящихся под следствием членов ПНФА Мирфейзуллы Сеидова и Эльнура Фараджева, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Рахиб Салимов стал третьим оппозиционером, арестованным за последнюю неделю за деятельность в Facebook. Ранее были задержаны член ПНФА Афлатун Сафаров и член "Мусават" Эльвин Абдуллаев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член координационного Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

"Похоже, силовики решили ввести новую тактику задержания. Не утруждая себя розыском интересующих их лиц, они сначала вызывают из дома их родителей, после чего они сами спешно приходят. Таким способом был арестован и Эльвин Абдуллаев", - пояснил правозащитник.

Он отметил, что обвинение в "неподчинении полиции" типично для ареста оппозиционеров.

В Низаминском районном суде подтвердили информацию об аресте Рахима Салимова на 25 суток, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

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