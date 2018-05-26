Таганрогский депутат обвинен в сокрытии налогов

26 мая 2018, 08:55

Директор муниципального предприятия в Таганроге, имеющий мандат депутата гордумы, скрыл от налогообложения 2,3 миллиона рублей и необоснованно выписывал себе премии, сообщила прокуратура Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", депутата задержали в Таганроге 7 июня 2017 года.

По версии следствия, директор МУП без должных оснований начислил себе и еще ряду сотрудников премии на более чем миллион рублей, израсходовав премиальный фонд в ущерб другим работникам.

Чтобы не платить долги по налогам, он с октября 2015 по февраль 2016 года расплачивался с контрагентами по распорядительным письмам. В итоге налоговики недополучили 2,33 миллиона рублей, говорится в сообщении прокуратуры.

Бывшему главе МУП предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и сокрытии средств от налогообложения. Дело направлено в Таганрогский городской суд, проинформировала 25 мая на своем сайте прокуратура Ростовской области.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия.