Дольщики ЖК "Европейский" остались недовольны приговором застройщику

25 мая 2018, 11:40

Приговор гендиректору строительной фирмы Вардану Исраеляну, осужденному на семь лет по обвинению мошенничестве с деньгами дольщиков в Ростове-на-Дону, слишком мягок и должен быть пересмотрен, заявили потерпевшие. Дольщики пожаловались на то, что суд проигнорировал вопросы о связях Исраеляна с местными чиновниками и силовиками.

Как писал "Кавказский узел", в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону обвинены братья Вардан и Давид Исраеляны. 24 мая суд в Ростове-на-Дону приговорил Вардана Исраеляна к семи годам колонии.

Дольщики ЖК "Европейский" неоднократно участвовали в акциях протеста в Ростове-на-Дону, требуя жилье либо компенсацию за него. В сентябре 2016 года Сергей Горбань, занимавший тогда должность мэра, сообщил, что застройщик привлек инвестора для дополнительного финансирования проекта. Один из 10 домов ЖК "Европейский", № 9, был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2017 года, однако его не подключили к отоплению даже спустя два месяца, заявили 7 марта участницы пикета в Ростове-на-Дону.

Зал суда не вместил обманутых дольщиков

На заседание в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону пришли примерно 150 пострадавших дольщиков. Небольшой зал не смог вместить всех желающих, и многим пришлось остаться в коридоре. В основном это были дольщики ростовского ЖК "Европейский", несколько человек приехали и из Краснодара. Многие дольщики были одеты в футболки с надписями "ЖК «Европейский» - Республика обманутых дольщиков" и "Обманутые дольщики. Курорт-Срой". Также на заседании присутствовали четверо журналистов, в том числе корреспондент "Кавказского узла".

Суд назначил Вардану Исраеляну семь лет в колонии общего режима, частично сложив сроки наказания по двум статьям - ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 (отмывание денег) УК России. При этом в срок наказания вошло время домашнего ареста подсудимого, который находился под этой мерой пресечения с 20 декабря 2016 года по 24 мая 2018.

Согласно решению суда, бывший гендиректор строительного концерна "Донской альянс" должен выплатить потерпевшим денежную компенсацию в счет нанесенного им материального и морального вреда.

Потерпевшие выразили возмущение приговором

После оглашения приговора присутствующие начали эмоционально высказывать свое возмущение. В суде не была рассмотрена связь подсудимого с администрацией города, отметили некоторые из них. После заседания потерпевшие пояснили корреспонденту "Кавказского узла" свои претензии.

"Приговор не соответствует нашим ожиданиям. Он минимум должен был получить 10 лет строгого режима. Мы будем подавать коллективную жалобу в прокуратуру ЮФО и РО", - заявила представитель пострадавших дольщиков Оксана Луценко.

Она отметила, что после суда у дольщиков осталось много вопросов. Так, по ее словам, не было удовлетворено требование дольщиков отменить особый порядок рассмотрения дела Исраеляна, то есть без проведения судебного следствия. В результате осталось неизвестным, куда и каким образом Исраелян перевел деньги со счетов строительных организаций, пояснила Луценко.

"Дольщики также не получили ответа на вопрос, кто из чиновников администрации Ростова-на-Дону участвовал в преступлении, поскольку земли, где осуществлялось строительство - это федеральные земли, на которых был построен городской проект. Мы не получили информации, кто из правоохранительных органов «крышевал» Исраеляна. Ведь тот сам говорил, что давал взятки в прокуратуре - правда, не называя фамилий", - сказала Оксана Луценко.

Представитель дольщиков пожаловалась, что местные власти не помогают решить проблему с завершением строительства домов. "Наша главная цель - получить денежные средства на достройку домов. Однако администрация не предлагает нам путей для решения наших проблем", - посетовала Оксана Луценко.

Она рассказала, что сама является обманутым дольщиком, вложившим деньги в однокомнатную квартиру.

"Обидеть несколько тысяч человек и получить такой приговор! Хочется спросить словами классика: «А судьи кто?»", - возмутилась другая потерпевшая, Надежда Рогозняя. Она рассказала, что заплатила в 2016 году 1,336 миллиона рублей за квартиру-студию на Вертолетном поле в Ростове-на-Дону. Строительство дома не продвинулось дальше стадии котлована, добавила дольщица.

Дольщица Эльвира Агаева утверждает, что при покупке квартиры в 2016 году ей показали жилье в уже возведенном доме, а потом выяснилось, что она вложила деньги в едва начатое строительство. "Мои убытки - 1,4 млн рублей, однокомнатная квартира. Деньги собирали всей семьей восемь лет. Считаю, что администрация знала о мошенничестве Исраеляна, но не предпринимала никаких мер, чтобы остановить обман. Также чиновники не помогают нам сейчас. Можно было хотя бы достроить те дома, которые уже на стадии строительства. Они сейчас стоят и разрушаются", - считает Агаева.

Напомним, что в числе обманутых дольщиков оказались 35-40 тысяч россиян. На юге России и на Северном Кавказе ситуация с защитой прав участников долевого строительства в целом не отличается от других регионов страны. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.