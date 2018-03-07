Дольщики "Европейского" потребовали подключить дом к отоплению

07 марта 2018, 20:33

Дом жилкомплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону не подключили к отоплению даже спустя два месяца после сдачи в эксплуатацию, и семьи с маленькими детьми вынуждены заселяться в холодные квартиры, заявили участницы пикета перед зданием областного правительства.

Как писал "Кавказский узел", дольщики ЖК "Европейский" неоднократно участвовали в акциях протеста в Ростове-на-Дону. 8 декабря 2016 года власти региона сообщили, что дом № 9 в ЖК "Европейский" будет сдан к концу января 2017 года, однако этого не произошло. В июне 2017 года дольщики ЖК "Европейский" попросили помощи у президента.

По данным департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, один из десяти домов ЖК "Европейский", девятый, был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2017 года, говорится в сообщении от 5 марта в сообществе "Новости долевого строительства" в соцсети "ВКонтакте".

"В настоящее время литер 9 стоит на кадастровом учете, разрешение на ввод в эксплуатацию получено, но в доме нет отопления и Ростехнадзор не дает разрешения на установочные работы. Почему Ростехнадзор предъявляет требования к системе отопления и электроснабжения, чиновниками не разъясняется", - рассказала одна из двух дольщиц, которые, несмотря на ледяной дождь, вышли сегодня утром на пикет перед зданием правительства Ростовской области.

Ледяной дождь, прошедший сегодня в Ростове-на-Дону, привел к заторам и авариям на дорогах.

Две девушки, сменяя друг друга, стояли с большим плакатом "ЖК "Европейский", 9 литер. За кого голосовать? 110 семей, брошенных властями!".

По словам одной из них, в январе дольщики собрали 150 тысяч рублей на замену кабеля, чтобы устранить замечания Ростехнадзора. "Однако Ростехнадзор продолжает предъявлять требования, а пояснить, какие именно, не может. Кроме того, есть три дома с аналогичной системой отопления. Они стоят уже два года, нормально существуют. Почему к нашему дому претензии, непонятно", - сказала пикетчица корреспонденту "Кавказского узла".

Из ста семей в дом без отопления пока заселились две. В каждой есть маленькие дети. Приходится пользоваться обогревателями, но деваться некуда, рассказала протестующая. "Мы долго ждали этот дом - почти три года. Жилье снимать многие уже не могут и поэтому вынуждены заселяться", - пояснила она.

Кроме того, дольщики до сих пор не получили акты приема-передачи на свои квартиры, потому что застройщик находится под арестом, сообщила протестующая.

В мошенничестве при строительстве ЖК "Европейский" обвинены два предпринимателя. По версии следствия, у дольщиков было похищено порядка 2 млрд рублей. Также дело было возбуждено против сотрудника региональной службы госстройнадзора, который, по версии следствия, ненадлежащим образом проверял целевое использование средств дольщиков при строительстве жилого комплекса.

По словам дольщицы, пикеты с целью добиться реакции властей на ситуацию с домом №9 проводятся с 5 марта. "К сожалению, чиновники не останавливаются, проходят мимо. Говорят, цитирую буквально: "Деньги вложили, тьфу на вас". Охрана не сообщает, что мы тут стоим. На первый пикет пригласили замминистра строительства. Он позвонил, поговорили, но проблема не решена", - заявила участница пикета.

После сдачи дома в эксплуатацию Ростехнадзор не имеет права выставлять какие-либо дополнительные требования, считает юрист Кристина Сенаторова.

"Согласно статье 55 градостроительного кодекса, для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию необходим в том числе документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, администраций Ростовской области и Ростова-на-Дону комментариев относительно подключения отопления в доме № 9 ЖК "Европейский", по состоянию на 20:10 мск 7 марта, не было.

По всей России, в том числе и на юге страны, в числе обманутых дольщиков оказались примерно 35-40 тысяч человек. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет избежать подобных проблем.