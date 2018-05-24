Вардан Исраелян в зале суда. Ростов-на-Дону, 24 мая 2018 г. Фото Валерия Люгаева для "Кавказского узла"

24 мая 2018, 14:06

Застройщик осужден на семь лет по делу дольщиков ЖК "Европейский"

Суд в Ростове-на-Дону сегодня приговорил Вардана Исраеляна к семи годам колонии, признав его виновным в мошенничестве с деньгами дольщиков. Потерпевшие сочли приговор слишком мягким.

Как писал "Кавказский узел", в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону обвинены братья Вардан и Давид Исраеляны. По версии следствия, у дольщиков было похищено около двух миллиардов рублей.

Дольщики ЖК "Европейский" неоднократно участвовали в акциях протеста в Ростове-на-Дону, требуя жилье либо компенсацию за него. В сентябре 2016 года Сергей Горбань, занимавший тогда должность мэра, сообщил, что застройщик привлек инвестора для дополнительного финансирования проекта. Один из 10 домов ЖК "Европейский", № 9, был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2017 года, однако его не подключили к отоплению даже спустя два месяца, заявили 7 марта участницы пикета в Ростове-на-Дону.

Сегодня Железнодорожный райсуд Ростова на Дону приговорил Вардана Исраеляна, который находился под домашним арестом, к семи годам колонии общего режима. По данным суда, застройщики похитили деньги дольщиков многоквартирных домов ЖК "Европейский", а также ЖК "Южный" и "Валентина" в Краснодаре на общую сумму около трех миллиардов рублей.

Также суд постановил, чтобы Исраелян выплатил компенсацию пострадавшим дольщикам.

В зале суда и его коридорах приговора ожидали около 150 дольщиков. После оглашения решения суда они выразили свое недовольство мягким, по их мнению, приговором, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Вардан Исраелян признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере») и по ст. 179.1 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), уточняет "Коммерсант-Юг".

Часть 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Дольщики ЖК «Европейский» считают, что Исраеляна следует приговорить к 10 годам строгого режима, и уже подготовили жалобу в прокуратуру ЮФО, информирует издание.

Напомним, что в числе обманутых дольщиков оказались 35-40 тысяч россиян. На юге России и на Северном Кавказе ситуация с защитой прав участников долевого строительства в целом не отличается от других регионов страны. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Обманутые дольщики в Ростове-на-Дону провели акцию в виде флэшмоба", "Дольщики на митинге в Ростове-на-Дону заявили о неготовности властей к диалогу", "Власти насчитали в Волгоградской области 2880 обманутых дольщиков".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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