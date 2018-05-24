Активисты "Отрядов Путина" заявили о давлении властей

24 мая 2018, 17:14

Пять активистов фонда "Социальная справедливость" и движения "Отряды Путина" четвертый день голодают в Краснодаре, протестуя против частых проверок движения и попыток местных властей закрыть фонд. Местные власти недооценивают важность поддержки президента "Отрядами Путина", считают голодающие.

"Конечно, это молодежь - наши пожилые участники поддерживают нас, с нами находятся постоянно, но в силу возраста не участвуют в голодовке", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель обеих организаций Марат Динаев. По его словам, голодающие постоянно находятся в офисе благотворительного фонда, они с 21 мая отказывают себе в пище и пьют только воду.

"Я уже два с половиной килограмма потерял. Слабость, но терпимо. С нами есть медики, они постоянно контролируют наше состояние", - рассказал Динаев.

В первый день начала голодовки протестующие записали и опубликовали в соцсетях обращение к Путину, но реакции на него до сих пор не последовало, сообщил Динаев.

Он пожаловался на то, что не может найти общий язык с местными властями. "Фонд "Социальная справедливость" существует с 1996 года, "Отряды Путина" - шесть лет. Власть считает, что если прикрыть фонд, будет тишина. В администрации, видимо, мало сторонников Путина", - сказал Динаев.

При этом он подчеркнул, что не считает организаторами давления губернатора края или мэра Краснодара. "Нет, это департаменты внутренней политики", - отметил Динаев.

По его словам, сотрудники ОБЭП проверили "Отряды Путина" пять раз за шесть лет существования. Их главная претензия состоит в том, что "Отряды Путина" используют свои помещения не по назначению, пояснил Динаев. "Мы в своих помещениях проводим только пропутинские мероприятия, ничего другого", - заявил он, добавив, что с началом голодовки проверки прекратились.

Динаев считает, что деятельность "Отрядов Путина" по поддержке президента имеет государственное значение и действующая власть должна ее поддерживать. "Мы боролись против деятельности Навального. Мы поддерживали Путина, и он победил на выборах", - заключил Динаев.

Члены "Отрядов Путина" неоднократно нападали на краснодарский штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Так, помещение штаба было разгромлено 3 июля 2017 года. 1 августа активистки движения заколотили вход в штаб, а 3 августа разбили его стеклянную дверь. МВД рапортовало о наказании полицейских, бездействовавших во время нападения на штаб оппозиционеров. 28 апреля активисты "Отрядов Путина" провели в Краснодаре акцию, потребовав закрыть мессенджер Telegram, создателя которого они назвали "предателем".

Бывший кубанский чиновник заявил об использовании "Отрядов Путина" местными властями

Несколько лет назад администрация города пыталась выселить фонд "Социальная справедливость" из муниципального помещения из-за задолженности по арендной плате, но по распоряжению департамента внутренней политики организация была оставлена в этом помещении, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник департамента, главный редактор "Советской Кубани" Вячеслав Потапов.

"Динаев занимается троллингом федеральной власти. Это дискредитация президента. Это дико - нападать на штабы Навального. Это пиар Навального, эта деятельность наносит огромный вред власти",- считает Потапов.

По его мнению, администрация края использует "Отряды Путина" для решения "своих каких-то мелких проблем", а идея громить штаб Навального в Краснодаре принадлежит региональным властям.

"Благотворительный фонд живет на пожертвования коммерсантов, которых "просит" об этом власть. Если бы департамент хотел закрыть фонд, коммерсанты перестали бы давать деньги", - заявил Потапов. По его словам, благотворительная деятельность фонда заключается только в том, чтобы раздавать продукты питания самим членам фонда.

На официальном сайте благотворительного фонда говорится, что он занимается поддержкой малообеспеченных и многодетных семей.

"Кавказский узел" не имеет возможности проверить информацию о круглосуточной голодовке, которую проводят активисты в офисе "Социальной справедливости".