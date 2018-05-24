24 мая 2018, 15:05

Дело об убийстве силовиков в Чечне передано в суд

Следком завершил расследование дела Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве троих силовиков в Чечне в 2000 году и участии в вооруженном подполье.

Как писал "Кавказский узел", Бекмурзаев был задержан в Урус-Мартане 21 июня 2017 года. По утверждению следствия, после убийства троих военных он был принят в группу полевого командира Арби Бараева (Бараев был убит летом 2001 года в спецоперации), а в последние годы работал в Чечне таксистом. Сообщалось, что он дал признательные показания. Жена Бекмурзаева распространила открытое обращение, в котором заявила о невиновности супруга и попросила главу Чечни помочь ему вернуться домой. Родственники Бекмурзаева через несколько дней после его задержания заявили, что не знают о его местонахождении и обеспокоены отсутствием информации о его судьбе.

По данным следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке Урус-Мартана застрелил в упор троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ. "Обвиняемый похитил служебное оружие убитых - два автомата и боеприпасы к ним, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии похищенное оружие было передано им неустановленному лицу", - заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

В 2001 году Бекмурзаев, по данным следствия, был в составе вооруженной группировки, занимавшейся нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил. Он обвиняется по ч.1 ст. 222 УК РФ, ст. 317 УК РФ, п."б" ч.4 ст. 226 УК РФ, ч.2 ст. 209 УК РФ (незаконная передача огнестрельного оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь военнослужащих, хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, участие в вооруженной группе). Дело передано в суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Примечание:

"В Чечне осужден гражданин Грузии за участие в войне в Сирии", "Ибрагимов: мое преследование инициировано силовиками", "Предполагаемый организатор атаки на часть Росгвардии в Чечне не признал вины".

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