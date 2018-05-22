Житель Чечни пожаловался в ЕСПЧ на силовиков

22 мая 2018, 17:40

Житель Веденского района Чечни, ставший инвалидом после ранения в 2016 году, потребовал признать нарушение его прав на жизнь и на эффективную правовую защиту. Военные, которые приняли мирного жителя за боевика, не были привлечены к ответственности, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Как информировал "Кавказский узел", 31 мая 2016 года военнослужащие обстреляли из автоматов в районе населенного пункта Дуц-Хутор Веденского района Чечни группу местных охотников, приняв их за боевиков. 47-летний местный житель Кури Ширваниев был тяжело ранен и доставлен в военный госпиталь в Грозном. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что мужчина вправе требовать компенсацию от МВД.

В заявлении в ЕСПЧ, подготовленном юристом "Мемориала", Кури Ширваниев из селения Сельментаузен Веденского района жалуется на нарушение статей 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили сегодня правозащитники.

После огнестрельного ранения в живот Ширваниев перенес более шести операций на кишечнике, и в феврале 2017 года ему установили инвалидность второй группы. Судмедэксперт квалифицировал повреждения Кури как тяжкий вред здоровью.

Сразу после инцидента его жена подала заявление о преступлении в Военную прокуратуру по Веденскому району, а в дальнейшем аналогичные заявления были поданы в Генпрокуратуру России, Следственный комитет и Главную военную прокуратуру.

Следователи семь раз отказывались возбуждать по заявлению Даутмерзаевой уголовные дела. Шесть раз постановления отменялись, и Ширваниев, которого не уведомляли о решениях вовремя, трижды обжаловал отказы в суде. "Суд прекращал производство по жалобам, поскольку обжалуемые постановления были отменены ранее", - говорится в пресс-релизе "Мемориала", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

В седьмом постановлении об отказе в возбуждении дела от 28 апреля 2017 года впервые указывается, что в Веденском районе с апреля 2016 года действовал режим КТО. Согласно документу, силовики получили оперативную информацию о группе боевиков, находящейся на территории района. Местные жители, в том числе Ширваниев, знали о режиме КТО, "поскольку участковый обошел все дома в Сельментаузене и уведомил жителей" о планируемой спецоперации, указано в постановлении.

"В жалобе в ЕСПЧ заявитель утверждает, что режим КТО в районе села Сельментаузен 31 мая 2016 года не действовал, поскольку следствие не смогло собрать доказательств его введения. Но даже если полагать, что режим КТО был введен, применение к заявителю оружия не было законным, поскольку его и его спутников о режиме КТО не уведомляли", - отмечает "Мемориал".

Ширваниев также указал, что независимо от действия режима КТО на момент инцидента у военных не было "абсолютной необходимости" для применения оружия, поскольку ни он, ни его спутники не проявляли в отношении них агрессии.

"Согласно практике Европейского суда, применение властями силы, не приведшее к смерти человека, в определенных случаях может рассматриваться в свете статьи 2 Конвенции, гарантирующей право на жизнь. Ситуация Ширваниева, на наш взгляд, является именно такой. Характер воздействия, примененного военными, — стрельба шести человек из автоматического оружия на поражение — и тяжесть повреждений, нанесенных заявителю, свидетельствуют о том, что его жизнь находилась в опасности", - приводит слова юриста Татьяны Глушковой "Мемориал".