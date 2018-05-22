МИД России назвал шествие черкесов в Турции антироссийской акцией

22 мая 2018, 12:04

В шествии в память жертв Кавказской войны в Турции 21 мая вечером приняли участие около трех тысяч человек. МИД России рекомендовал туристам избегать центра Стамбула в этот день.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая молебны и митинги в память жертв Кавказской войны прошли в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, на Кубани и в Абхазии.

Черкесы отмечают 21 мая как День памяти и скорби, в этот день проходят траурные шествия. Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань полного исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации настаивают на том, что власти России должны принять решение о признании геноцида черкесов во время Кавказской войны.

Шествие в Стамбуле в память жертв Кавказской войны началось от Галатасарайского лицея на улице Истикляль, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщили организаторы акции – представители Федерации черкесских организаций Турции, всего в мероприятии приняло участие три тысячи человек. Люди продолжали прибывать к месту проведения мероприятия до его конца. Количество участников траурной протестной акции было меньше ожидаемого организаторами.

"Время проведения шествия совпало со временем разговения постящихся в месяц Рамадан, что уменьшило число тех, кто смог прийти на мероприятие", - рассказал представитель Федерации черкесских организаций Турции.

У стен генконсульства России полиция предприняла повышенные меры безопасности. В то же время сама улица Истикляль, несмотря на режим чрезвычайного положения, сохраняющийся в Турции после попытки вооруженного переворота в 2016 году, не была под столь пристальным наблюдением правоохранителей, как это было в прошлом году.

Акция является ежегодной, в ее проведении участвуют представители всех кавказских диаспор Турции. Напомним, 21 мая 2017 года в ней приняли около четырех тысяч представителей кавказских диаспор Турции. Траурное шествие завершилось возложением венка с надписью «153 года геноциду черкесов» к стенам генконсульства России в Стамбуле.

В этот раз митингующим не дали вплотную подойти к зданию генконсульства, преградив движение протестной колонны на середине пути. Люди, пришедшие на памятную акцию, были одеты в национальные одежды, в руках несли национальные флаги, транспаранты. Колонны, двигавшиеся в сторону российского консульства, скандировали лозунги, среди которых были "Геноцид – ваш, память – наша". На акции были видны кабардинские, абхазские, осетинские, адыгские и чеченские флаги, а также многие пришли с флагом Горской республики, передает корреспондент "Кавказского узла".

Примечательно, что днем ранее, 20 мая, ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России распространил в официальном канале Twitter предупреждение гражданам РФ, находящимся в Турции воздержаться от посещения улицы Истикляль, сообщив, что здесь запланирована антироссийская демонстрация.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Язык имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский. Большинство адыгов двуязычны, и помимо родного языка владеют государственным языком страны проживания, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке о народе "Адыги". Большинство адыгов проживают за пределами России. Всего, по разным данным, в Турции, Иордании, Сирии, Ливии, Германии и других странах проживают от 5 до 7 миллионов адыгов.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос", в разделе "Справочник" опубликована статья "Кавказская война" и "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".