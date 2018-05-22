Молебны и митинги в память жертв Кавказской войны прошли в Адыгее и на Кубани

22 мая 2018, 02:29

Черкесы целыми семьями пришли почтить память предков с флагами и в национальных костюмах, рассказал зампредседателя общественной организации "Адыге Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт. Нужно вернуться к вопросу создания Шапсугского национального района, чтобы адыги могли без согласований собираться в День памяти, считает черкесский активист Руслан Гвашев. В Москве акции ко Дню памяти не проводились, так как достаточно мероприятий "на малой родине", заявил председатель адыгской диаспоры Москвы Юрий Агирбов.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань полного исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации настаивают на том, что власти России должны принять решение о признании геноцида черкесов во время Кавказской войны.

Заместитель председателя общественной организации «Адыге Хасэ» Краснодарского края Аскер Сохт рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что 21 мая принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны, в Лазаревском районе Сочи. По его словам, митинг прошел традиционно возле памятника жертвам Кавказской войны возле аула Большой Кичмай.

«Программа Дня памяти не меняется уже 30 лет. В митинге приняли участие представители администрации Краснодарского края, Сочи и Лазаревского района, члены национально-культурных организаций – армяне, греки, русские», - рассказал Сохт.

По его словам, после митинга у священного для черкесов тюльпанового дерева прошел традиционный молебен, и участники мероприятий отпустили в море венки.

«Потом мы вернулись в Большой Кичмай к памятному знаку, который установлен на месте сожжённого во время Кавказской войны аула Мугухабль, возложили цветы. В 12 часов во всем черкесском мире была объявлена минута молчания», - сообщил Сохт.

По его словам, традиционно в День памяти черкесов, погибших во время Кавказской войны, люди приходят на мероприятия целыми семьями, с детьми и внуками в национальных одеждах.

«Молодежь же это все организует, очень большой у них интерес к истории своих предков. Мы живем в демократической стране, где не запрещено говорить о той войне открыто. Мы знаем, что 90% черкесов живут за границей, в 50 странах мира. И новое поколение задается вопросом, почему так случилось», - сообщил Сохт. Он отметил, что государственная политика по репатриации соотечественников помогла тысячам адыгов вернуться на родину из Сирии, Турции, Иордании, Германии и других стран.

«Приятно, что День памяти зародился в России, и эту традицию подхватили черкесы в других странах. Положительная позиция властей тоже радует, они признают, что эта памятная дата важна не только для черкесов, но и для всего региона, поскольку это история», - отметил Сохт.

Он сообщил также, что День памяти отметили в ауле Агуй-Шапсуг и в Агое Туапсинского района.

Весь маршрут Дня памяти был согласован с администрацией Лазаревского района, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель причерноморских адыгов-шапсугов Халид Тлиф.

«У нас же и митинг, и шествие, мы без проблем согласовали все это. Нам дали сопровождение ГИБДД, потому что памятные места довольно далеко друг от друга», - сообщил Тлиф.

Черкесский активист Руслан Гвашев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что принял участие в Дне памяти, но не выступал на митинге и не проводил молебен у тюльпанового дерева.

Руслан Гвашев, бывший глава Совета старейшин черкесов-шапсугов, был оштрафован за молитву у тюльпанового дерева. С 11 сентября по 5 октября 2017 года он держал голодовку в знак протеста. 16 октября Краснодарский краевой суд оставил в силе штраф Гвашеву за молитву у тюльпанового дерева 21 мая 2017 года, когда адыгские народы Кавказа отмечают День память и скорби адыгов, пострадавших во время Кавказской войны. Решение суда будет оспорено в вышестоящих судах, а также в ЕСПЧ, сказал адвокат активиста. Гвашев борется за свое честное имя и право на национальные традиции, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о борьбе Руслана Гвашева за черкесские традиции".

«В прошлом году была попытка закрыть наш национальный вопрос. Сегодня (21 мая) я радовался вместе со всеми, что этого не произошло. Мы отстояли свою традицию, и я этим горжусь», - отметил Гвашев. По его словам, необходимость согласования проведения траурных мероприятий с властями обижает адыгов Причерноморья, поэтому он считает, что необходимо вернуться к вопросу создания Шапсугского национального района, который обсуждался в 90-х годах.

«В Кабарде, в Карачаево-Черкессии и в Адыгее это календарный официальный день, потому что они имеют статус коренных малочисленных народов. Адыги-шапсуги на региональном уровне такими не признаны до сих пор. При этом в федеральном списке мы есть», - утверждает Гвашев.

В Краснодаре к Дню памяти адыгов не было запланировано проведение траурного митинга и шествия, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель краснодарской общественной организации «Центр адыгской культуры» Сафиет Шамова.

«Мы собрались в центре национальной культуры, провели молебен-поминание, посмотрели фильм «Черкесия» и разошлись. Никаких обсуждений не было», - сообщила Шамова. По ее словам, на мероприятие собралось около 80 человек, среди них были не только представители адыгской диаспоры, но и администрации края и города, а также казачество.

Более тысячи человек приняли участие в шествии и митинге в Майкопе

Траурные мероприятия начались в 12.00 в городском парке Майкопа с минуты молчания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации «Адыге Хасэ» Адыгеи Рамазан Тлемешок.

По его словам, в 18.00 состоялось траурное шествие по центру Майкопа к памятнику адыгскому очагу, где состоялся митинг-реквием. Завершился День памяти акцией "101 свеча" в городском парке. Кроме того, в картинной галерее Майкопа ко Дню памяти открылась выставка картин 34 художников из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края и Адыгеи.

По словам председателя организации, в шествии и митинге приняло участие более тысячи человек.

«Погода была плохая, шел дождь, но, тем не менее, очень много людей пришли», - сообщил Тлемешок.

По его словам, в траурных мероприятиях не смог принять участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, поскольку находится в отъезде, на митинге выступил заместитель премьер-министра Адыгеи Вячеслав Сапиев, а также бывший президент республики Аслан Тхакушинов.

«В своих выступлениях мы говорили только об одном, что это была большая трагедия, в результате которой погибло более 70% черкесского населения, был большой исход в другие страны. Самое главное, чтобы такого больше не повторилось, чтобы мы жили в мире и согласии в России с другими народами. Чтобы наша молодежь не забывала традиции», - сообщил Тлемешок.

По его словам, в Адыгее День памяти жертв Кавказской войны является официальным нерабочим днем, уведомление о проведении мероприятий было подано в мэрию Майкопа.

«Мы обязательно это делаем. Просто уведомляем власти, сколько человек примут участие, каким маршрутом пройдем для того, чтобы была организована охрана общественного порядка», - заявил Тлемешок.

В Адыгейске к Дню памяти был открыт мемориал погибшим в Кавказской войне черкесам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ведущий научный сотрудник АРИГИ, писатель, заслуженный журналист Республики Адыгея, член Союза черкесских организации Российской Федерации Асфар Куек.

«Митинг проходил у нового памятника. Очень много людей (было), многие в национальных костюмах. Черкесский флаг 1830 года, который восстановила в 90-е годы моя жена – научный сотрудник, будет передан на хранение из краеведческого музея Майкопа в музей Адыгейска», - сообщил Куек.

Память жертв Кавказской войны почтили в Адыгее около 2,5 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на руководитель регионального комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскера Шхалахова.

"Нет надобности собираться, так как акция проходит на малой родине"

В Москве было принято решение не проводить акций, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" профессор, доктор экономических наук Академик Международной Академии Информатики при ООН, заслуженный деятель науки Карачаево–Черкесской Республики, председатель Совета Старейшин Московской адыгской диаспоры Юрий Агирбов.

"Год назад мы проводили акцию в Сокольниках, нам организовали площадку. На ней присутствовали историки. Сегодня же не стали собираться - в этом нет надобности, так как акция проходит на малой родине", - сказал он.

По его словам, акция не была проведена в том числе потому, что никто из общественников не пожелал заняться ее организацией.

"Любое мероприятие должно быть согласовано. Мероприятий в Майкопе, Нальчике и прочих городах достаточно", - сказал Агирбов.

МИД РФ назвал шествие черкесской диаспоры Турции "антироссийской демонстрацией"

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам не посещать проспект Истикляль в Стамбуле, где 21 мая состоялось шествие черкесской диаспоры Турции. "На вечер 21 мая организацией черкесской диаспоры Турции ЧеркесФед в центральной части Стамбула на проспекте Истикляль запланировано проведение антироссийской демонстрации. Гражданам России следует избегать посещения проспекта Истикляль и прилегающих районов", - говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) в Twitter.

Пользователи Twitter прокомментировали сообщение МИД.

"Черкесы не ищут мести, они ищут правосудия. Вы будете в безопасности. Это не антироссийское событие, это призыв к признанию", - написал MuhafazakarPutperest.

"Простите, чего опасаетесь? Лидер ЧеркесФеда Донмез не обвиняет ни в чем ныне живущих россиян. И вполне признает Россию как государство", - отметил Beslan.

"Это не антироссийский митинг. Речь идет о черкесской диаспоре в Стамбуле... Будьте терпимы и солидарны. Черкесы пострадали от империи, а не от РФ", - отметил Eden Webberd.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Язык имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский. Большинство адыгов двуязычны, и помимо родного языка владеют государственным языком страны проживания, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке о народе "Адыги". Большинство адыгов проживают за пределами России. Всего, по разным данным, в Турции, Иордании, Сирии, Ливии, Германии и других странах проживают от 5 до 7 миллионов адыгов.

Память жертв Кавказской войны почтили в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

Памятное шествие по центральной улице Черкесска к памятнику жертвам войны и митинг, посвященные 154-й годовщине окончания Кавказской войны, состоялись 21 мая в Карачаево-Черкесии. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к памятнику, сообщает "Интерфакс".

В Нальчике 21 мая состоялся митинг, посвященный 154-летию окончания Кавказской войны, информирует РИА "Кабардино-Балкария".

"Кавказская война - одна из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая принесла неисчислимые страдания народам Кавказа и особенно адыгам и черкесам. Девять из десяти оказались либо погибшими, либо изгнанными с исторической родины", - цитирует издание президента Международной черкесской ассоциации Хаути Сохрокова.

По его словам, в Нальчик приехали соотечественники из Турции, Иордании, Сирии, Израиля и ОАЭ.

По данным МВД по Кабардино-Балкарии, в митинге приняли участие три тысяч человек. Во главе шествия скакали 170 всадников в национальной одежде. Участники акции почтили минутой молчания память жертв Кавказской войны.