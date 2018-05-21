Житель Волгоградской области осужден за насилие над ребенком

21 мая 2018, 21:43

Житель Калачевского района приговорен к 18 годам заключения по делу о сексуальном насилии над своим сыном и распространении порнографии с ним, сообщили сегодня следователи.

Судом установлено, что с января 2013 года и на протяжении почти четырех лет мужчина подвергал сексуальному насилию своего ребенка, которому на тот момент не было и четырех лет. "Совершаемые преступления злоумышленник фиксировал на видеокамеру, а файлы с порнографическим содержанием впоследствии размещал на одном из сайтов и делился ими со своими виртуальными друзьями с помощью электронной почты", - рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

По данным ведомства, на стадии расследования мужчина признал свою вину, однако на суде отказался от своих показаний. Он признан виновным по ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями малолетнего), ч. 2 ст.242.2 УК РФ (использование малолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, сообщается сегодня на сайте СУ СКР по региону.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2017 года многодетный отец из города Ленинска Волгоградской области был признан виновным в сексуальном насилии в отношении четверых своих детей и приговорен к 24 годам колонии.