Правозащитники у администрации президента потребовали освободить Титиева

21 мая 2018, 17:41

Представители Правозащитного центра "Мемориал", Amnesty International и

Human Rights Watch вышли сегодня к зданию администрации президента России в Москве с одиночными пикетами в защиту Оюба Титиева.

Как сообщал "Кавказский узел", глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник отверг обвинение, заявив, что наркотики ему подбросил силовик. 17 мая стало известно, что из автомобиля Титиева, приобщенного к делу в качестве вещдока, пропали оборудование "Мемориала" и личные вещи Титиева, которые могут, по мнению защиты, послужить фабрикации нового дела против него.

14 мая деятели науки и искусства, представители духовенства, журналисты и правозащитники призвали президента России обеспечить передачу дела Титиева на федеральный уровень. В Чечне объективное расследование невозможно, заявил ранее "Кавказскому узлу" адвокат Илья Новиков.

Правозащитники по очереди проводят пикет, держа в руках плакаты с требованием освободить Титиева и прекратить незаконные преследования. Надписи на плакатах: "Свободу Оюбу Титиеву", "Перестаньте подкидывать наркотики несогласным", "Ловите террористов, а не правозащитников", сообщил ПЦ "Мемориал" в своем "Telegram-канале".

Сотрудники полиции и ФСО присутствуют на месте акции и проверяют паспорта у пикетчиков, в частности, они потребовали паспорт у члена правления "Мемориала" Олега Орлова. По информации "Мемориала", на месте акции оказался и председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, который проходил мимо.

Представители Совета по правам человека при президенте будут присутствовать на судебных заседаниях по делу Оюба Титиева и потребуют у силовиков ответа о ходе проверки по его заявлению о подбросе наркотиков, заявил ранее Михаил Федотов.

Адвокат Петр Заикин в очередной раз обжаловал отказ в возбуждении дела по заявлению Оюба Титиева о подбросе наркотиков, суд рассмотрит эту жалобу 24 мая, отмечает "Мемориал".

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