Первая артезианская скважина сдана в эксплуатацию в Нагорном Карабахе

21 мая 2018, 05:40

Всеармянский фонд "Айастан" сдал в эксплуатацию первую глубинную артезианскую скважину в селе Овсепаван Аскеранского района. До конца года в Нагорном Карабахе планируется открыть еще 30 таких скважин, сообщил представитель фонда Акоп Гюгурьян.

Торжественная церемония открытия первой глубинной артезианской скважины прошла в селе Овсепаван 19 мая, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Программа сооружения артезианских скважин в Нагорном Карабахе реализуется при содействии Всеармянского фонда "Айастан" на средства, собранные в рамках "Телемарафона-2017". В ходе акции было объявлено, что пожертвования будут направлены на модернизацию ирригационной системы и применение солнечной энергии в Нагорном Карабахе.

Ежегодный благотворительный телемарафон фонда "Айастан" в 2017 году, который прошел под лозунгом "Урожайный Арцах" собрал свыше 12,5 миллиона долларов. Собранные в этом году пожертвования решено направить на бурение глубоких скважин, строительство новых оросительных каналов и развитие системы солнечной энергетики в Нагорном Карабахе. В 2016 году на телемарафоне было собрано 15,4 миллиона долларов. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, падение сборов связано с недоверием благотворителей к властям Армении.

Скважина в Овсепаване имеет глубину 120 метров, дает от 10 до 17 литров воды, а концу года планируется завершить строительство еще 30 глубинных скважин, заявил в ходе церемонии открытия ответственный за программу глубоких артезианских скважин Всеармянского фонда "Айастан" Акоп Гюгурьян.

Строительство скважин осуществляется в 15 общинах Нагорного Карабаха, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор фонда "Айастан" Ара Варданян.

По его словам, данная программа направлена на развитие сельского хозяйства Нагорного Карабаха и увеличение площадей орошаемых земель.

"На сегодня в Арцахе (Нагорный Карабах) из-за проблем с водой используется семь процентов сельскохозяйственных угодий. Строительство скважин обеспечит увеличение угодий и ощутимое развитие сельского хозяйства", - сказал исполнительный директор фонда "Айастан".

По словам Варданяна, ведутся работы и по размещению солнечных станций, в первую очередь в Аскеранском и Шушинском районах.

"В скором времени жители села Карин-Так Шушинского района и все школьные и дошкольные учреждения, муниципалитеты и больницы в Аскеранском районе перейдут на потребление солнечной энергии", - отметил Варданян.

В республике используется 87 тысяч гектаров посевных площадей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Нагорного Карабаха.

Глубинная артезианская скважина позволит увеличить урожайность, считает руководитель общины Овсепаван Аскеранского района Хачатур Петросян.

"Рядом с селом течет река, есть родник, но бывает такой год, что летом они высыхают. Землепользователи просто теряют урожай из-за засухи. Скважина очень поможет жителям общины", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Петросян.