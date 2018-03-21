Вячеслав Дерев оставлен под стражей

21 марта 2018, 15:45

Московский городской суд отклонил сегодня жалобу защиты на арест бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщал "Кавказский узел", Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. По данным знакомых его семьи, Дерев стал подозреваемым по делу о строительстве животноводческих комплексов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 7 марта решением суда экс-сенатор был взят под стражу до 6 мая.

Сегодня рассмотрена апелляционная жалоба защиты Дерева на решение Басманного суда, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Мосгорсуда.

Комментариями защиты Вячеслава Дерева, а также представителей прокуратуры по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее личное поручительство с просьбой не помещать Вячеслава Дерева под арест, подписали депутаты Госдумы РФ Анатолий Бифов, Заур Геккиев, Мурат Хасанов, Михаил Старшинов и Расул Боташев. К ним присоединились члены Совета федерации Арсен Каноков, Ахмад Салпагаров и Мурат Хапсироков, сообщает 19 марта "Коммерсант".

По данным издания, Вячеслав Дерев проходит по делу, в котором у следствия возникли вопросы к разработке схемы получения НДС из бюджета за счет завышения сумм на строительство животноводческих комплексов.

Напомним, что сын Вячеслава Дерева, 28-летний глава Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии Эдуард Дерев ранее также был взят под стражу. По версии следствия, Эдуард Дерев в 2012 году ударил полицейского, который остановил его свадебный кортеж.