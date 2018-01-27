Эдуард Дерев взят под стражу в Москве

27 января 2018, 12:09

Химкинский суд арестовал задержанного в Москве главу Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии из-за нарушения им подписки о невыезде.

"Кавказский узел" сообщал, что 31 августа 2017 года Эдуард Дерев был назначен главой администрации Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии. 9 сентября следствие возобновило производство по возбужденному в 2012 году делу о насилии в отношении сотрудника полиции, остановившего в Черкесске свадебный кортеж Эдуарда Дерева, но городской суд Черкесска отказал стороне обвинения в аресте чиновника.

28-летний Эдуард Дерев, сын бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, является депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии, он занимает пост президента ООО "Холдинг "Меркурий Агро" и должность советника генерального директора ЗАО "Киево-Жураки АПК", указано на сайте республиканского парламента.

Химкинский городской суд Московской области арестовал на полтора месяца Эдуарда Дерева, задержанного в Москве, сообщило со ссылкой на сотрудника суда 26 января издание "АиФ-Северный Кавказ".

По информации издания, Дерев был задержан в Москве двумя днями ранее, 24 января. Его нахождение в столице суд признал нарушением условий подписки о невыезде.

Дерев перед выездом в Москву уведомил следователей в Карачаево-Черкесии о своей поездке, утверждают источники. "Насколько мне известно, изначально Дереву дали разрешение на выезд, однако, когда он уже находился в столице, это решение было отменено", - процитировало 26 января слова источника в Черкесске издание "Кавказ.Реалии".

По обвинению в применении насилия к сотруднику МВД Дереву грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, Эдуард Дерев 31 августа 2012 года, желая помешать полицейскому выявить возможные нарушения со стороны водителя Кидакоева, ударил его ногой и рукой в лицо.

Комментариев со стороны самого Дерева, его представителей или сотрудников администрации Адыге-Хабльского района относительно решения суда пока не поступало.