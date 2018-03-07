Вячеслав Дерев арестован по делу о мошенничестве

07 марта 2018, 20:35

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по обвинению в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в поселке Псыж и этапирован в Москву. По данным знакомых его семьи, Дерев стал подозреваемым по делу о строительстве животноводческих комплексов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года.

По ходатайству следствия Дерев взят под стражу на два месяца, до 6 мая, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".

Уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), связано с необоснованным возвратом НДС на сумму порядка 120 миллионов рублей подконтрольной Дереву компании. Это дело было возбуждено еще в 2011 году следственным отделом МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, Дерев первоначально проходил по нему в качестве свидетеля. В рамках этого дела девять сотрудников налоговой службы уже осуждены Верховным судом Карачаево-Черкесии на сроки от 4 до 11 лет, сообщил со ссылкой на собственные источники "Коммерсант".

Комментариями защиты Вячеслава Дерева относительно его ареста и предъявленных обвинений "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что сын Вячеслава Дерева, 28-летний глава Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии Эдуард Дерев, с 26 января находится под стражей по возбужденному в 2012 году делу о насилии в отношении сотрудника полиции. По версии следствия, Эдуард Дерев ударил полицейского, который остановил его свадебный кортеж.