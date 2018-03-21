21 марта 2018, 14:00

Два жителя Чечни осуждены за попытку примкнуть к ИГ*

Жители Чечни Юни Мурдиев и Адам Сугаипов пытались выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам террористической организации, решил сегодня суд. Мужчины приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня признал жителей Чечни Адама Сугаипова и Юни Мурдиева виновными в попытке участия в деятельности террористической организации (ч.1 ст.30 и ч.2 ст.205.5 УК РФ), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

По версии следствия, с марта по июнь 2017 года Сугаипов и Мурдиев заинтересовались идеологией запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и решили вместе поехать в Сирию, чтобы примкнуть к ней.

Как установил суд, для этого они пытались воспользоваться помощью одного из участников ИГ*, который обещал организовать их временное размещение в Турции, а затем помочь перебраться в Сирию. Мужчины были задержаны на пограничном контроле в аэропорту Краснодара.

Подсудимые свою вину не признали, однако суд cчел позицию гособвинения обоснованной и приговорил Юни Мурдиева к восьми годам, а Адама Сугаипова к семи годам колонии строгого режима, уточнил сотрудник суда.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Трое выходцев из Чечни осуждены в Польше по делу о финансировании боевиков", "Жительницы Чечни заявили о безрезультатности своих попыток вернуть детей из Сирии и Ирака", "Вступил в силу приговор жителю Чечни по делу о финансировании терроризма".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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