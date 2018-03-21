Два жителя Чечни осуждены за попытку примкнуть к ИГ*

21 марта 2018, 14:00

Жители Чечни Юни Мурдиев и Адам Сугаипов пытались выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам террористической организации, решил сегодня суд. Мужчины приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня признал жителей Чечни Адама Сугаипова и Юни Мурдиева виновными в попытке участия в деятельности террористической организации (ч.1 ст.30 и ч.2 ст.205.5 УК РФ), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

По версии следствия, с марта по июнь 2017 года Сугаипов и Мурдиев заинтересовались идеологией запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и решили вместе поехать в Сирию, чтобы примкнуть к ней.

Как установил суд, для этого они пытались воспользоваться помощью одного из участников ИГ*, который обещал организовать их временное размещение в Турции, а затем помочь перебраться в Сирию. Мужчины были задержаны на пограничном контроле в аэропорту Краснодара.

Подсудимые свою вину не признали, однако суд cчел позицию гособвинения обоснованной и приговорил Юни Мурдиева к восьми годам, а Адама Сугаипова к семи годам колонии строгого режима, уточнил сотрудник суда.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.