21 марта 2018, 10:56

Депутат госпитализирован после обстрела на Кубани

Депутат райсовета Туапсе Артур Подольский в результате нападения получил два огнестрельных ранения, сообщили 20 марта силовики. Следком расценил инцидент как покушение на убийство.

Нападение на депутата райсовета Туапсе Артура Подольского произошло 19 марта, сообщил 20 марта источник в оперативных службах Кубани.

"Неизвестный выстрелил не менее трех раз по машине, которой управлял депутат. Две пули задели Подольского по касательной, он был госпитализирован и в настоящее время находится на обследовании в Краснодаре", - привел его слова "Интерфакс".

Инцидент расследуется по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщило 20 марта со ссылкой на старшего помощника руководителя краевого СУ СКР Наталью Смяцкую издание «Кубань 24».

"Кавказский узел" писал также, что 18 января один человек погиб и трое получили ранения после стрельбы в Красноармейском районе Волгограда.

Примечание:

"Власти Чечни сочли терактом убийство депутата Асхабова", "Оппозиционный депутат застрелен в Западной Грузии", "Обвиняемый в двойном убийстве житель Волжского арестован".

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