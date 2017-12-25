25 декабря 2017, 17:46

Оппозиционный депутат застрелен в Западной Грузии

Полиция в Сванетии разыскивает человека, расстрелявшего сегодня депутата сакребуло Местиа, главу районной организации "Единого национального движения" Ломара Нигуриани.

Убийство произошло сегодня днем в поселке Местиа. По данным МВД Грузии, 39-летний мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного автоматического оружия в 49-летнего депутата местного собрания (сакребуло) Ломара Нигуриани. На выборах в сакребуло Местиа он был первым в списке "Единого национального движения", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Стрелявший скрылся с места преступления, а Нигуриани доставили в больницу, где он вскоре скончался. Полиция начала расследование по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство), личность стрелявшего установлена, сообщило со ссылкой на МВД "Новости Грузия".

В полиции предварительной версией убийства назвали личный конфликт. Данные об обстоятельствах убийства Нигуриани разнятся: по сведениям МВД, убийство произошло возле аграрного рынка. Депутата застрелили в собственной машине, причиной спора предположительно стал земельный участок, уточнило "Грузия Online".

Ломар Нигуриани чистил крышу собственного дома от снега, когда в него выстрелили из соседнего дома, сообщило в свою очередь Interpressnews.

Никто из оппозиционеров на встрече в Местиа, в ходе которой обсуждались конституционные поправки, не присутствовал, ранее заявил депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ломар Нигуриани.

"Я являюсь единственным депутатом от оппозиции в местном парламенте", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ломар Нигуриани в мае этого года, когда в Местиа проходило обсуждение конституционных поправок.



Статья 108 УК Грузии (умышленное убийство) предполагает от 7 до 15 лет заключения. Также по факту убийства начато следствие по статье 236 УК Грузии (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"