Полиция. Место происшествия. Фото: сourtesy of Sona Barseghyan https://sputnik-georgia.ru/incidents/20171225/238686064/podrobnosti-ubijstva-deputata-gorsoveta-mestia-versiya-mvd.html

25 декабря 2017, 17:46

Оппозиционный депутат застрелен в Западной Грузии

Полиция в Сванетии разыскивает человека, расстрелявшего сегодня депутата сакребуло Местиа, главу районной организации "Единого национального движения" Ломара Нигуриани.

Убийство произошло сегодня днем в поселке Местиа. По данным МВД Грузии, 39-летний мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного автоматического оружия в 49-летнего депутата местного собрания (сакребуло) Ломара Нигуриани. На выборах в сакребуло Местиа он был первым  в списке "Единого национального движения", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Стрелявший скрылся с места преступления, а Нигуриани доставили в больницу, где он вскоре скончался. Полиция начала расследование по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство), личность стрелявшего установлена, сообщило со ссылкой на МВД "Новости Грузия".

В полиции предварительной версией убийства назвали личный конфликт. Данные об обстоятельствах убийства Нигуриани разнятся: по сведениям МВД, убийство произошло возле аграрного рынка. Депутата застрелили в собственной машине, причиной спора предположительно стал земельный участок, уточнило "Грузия Online".

Ломар Нигуриани чистил крышу собственного дома от снега, когда в него выстрелили из соседнего дома, сообщило в свою очередь Interpressnews.

Никто из оппозиционеров на встрече в Местиа, в ходе которой обсуждались конституционные поправки, не присутствовал,  ранее заявил депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ломар Нигуриани.

"Я являюсь единственным депутатом от оппозиции в местном парламенте", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ломар Нигуриани в мае этого года, когда в Местиа проходило обсуждение конституционных поправок.

Статья 108 УК Грузии (умышленное убийство) предполагает от 7 до 15 лет заключения. Также по факту убийства начато следствие по статье 236 УК Грузии (незаконный оборот огнестрельного оружия). 

Примечание:

"Власти Чечни сочли терактом убийство депутата Асхабова", "Грузинский оппозиционер заявил о подбросе наркотиков его сыну", "Единое национальное движение" начало сбор подписей за освобождение Саакашвили".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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