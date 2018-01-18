18 января 2018, 22:53

Четыре человека стали жертвами стрельбы в Волгограде

Один человек убит и трое получили огнестрельные ранения на юге Волгограда сегодня вечером.

Информация о стрельбе в Красноармейском районе Волгограда поступила в полицию около 19.00 мск, сообщил представитель областного главка МВД Антон Корнаухов.

По его словам, трое раненых мужчин, обнаруженных сотрудниками полиции на месте происшествия, госпитализированы. Еще один раненый, 1993 года рождения, скончался, не доехав до больницы, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным следствия, мужчины помимо огнестрельных ранений получили и ножевые. На них напали после того, как они вышли из кафе, где отдыхали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц) и ч.1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК России, со ссылкой на представителя регионального управления СК Наталью Куницкую передает ТАСС.

Примечание:

"Обвиняемый в двойном убийстве житель Волжского арестован", "Подозреваемый в похищении двух девушек объявлен в розыск в Волгоградской области", "Подозреваемые в похищении ребенка арестованы в Морозовске".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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