Силовики отказались прояснить судьбу задержанного на Ставрополье активиста

21 марта 2018, 07:45

Мусульманский активист Минатулла Омаров находится под следствием, сообщили ставропольские силовики, не уточнив, в чем он заподозрен и где находится. Преследование Омарова может быть связано с его участием в протестах против запрета на ношение хиджаба в школах, предположил адвокат Виталий Зубенко.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта в Ставропольском крае был задержан Минатулла Омаров, который в 2012 году участвовал в протестах против запрета на ношение школьницами хиджаба. По данным знакомых Омарова, 16 марта он был заключен под стражу.

Сотрудник дежурной части ОМВД Советского района 20 марта отказался сообщить корреспонденту "Кавказского узла", где находится Омаров, предложив обратиться к следователю. Следователь, однако, также отказался сообщить о судьбе Омарова, сославшись на неосведомленность. "Откуда я знаю, что с ним и где он. Звоните в пресс-службу", - сказал он.

Представитель пресс-службы районного ОМВД после звонка корреспондента "Кавказского узла" взяла таймаут для совещания с начальством, после чего заявила, что у неё "нет полномочий сообщать какие-либо сведения об Омарове".

Аналогичную позицию заняла пресс-служба прокуратуры района. "Сведений не предоставляем", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы прокуратуры.

Представитель Советского райсуда также не предоставил корреспонденту "Кавказского узла" сведений об аресте Омарова, уточнив, что в суде действуют "по указанию председателя суда". На сайте суда информации об Омарове нет.

ДУМ Ставрополья обеспокоился задержанием Омарова

Духовное управление мусульман Ставрополья обратилось в ГУ МВД по Ставропольскому краю с запросом о ситуации с Минатуллой Омаровым, сообщил 20 марта корреспонденту "Кавказского узла" председатель управления Мухаммад Рахимов.

"Они ответили, что в отношении него ведётся следствие, но не уточнили, по каким статьям, есть ли уже обвинения и где он находится. И дальше с нами разговаривать не стали", - сказал муфтий.

Мухаммад Рахимов отметил, что сейчас тема запрета на ношение хиджабов в школах "более или менее урегулировалась". "Остроту эта проблема потеряла", - подчеркнул он.

Минатулла Омаров практически не вёл активной общественной деятельности после движения против запрета хиджабов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" знакомый Омарова Иса Кубиев.

"С инициаторами движения он напрямую не был связан. В основном это были ногайские мусульмане из Кара-Тобе, а Минатулла сам агулец. Но он выразил свою обеспокоенность и солидарность как мусульманин. А после тех событий вынужден был перевести дочерей на домашнее обучение. Сейчас обе его дочери уже выросли, окончили школу, вышли замуж и уехали из Ставрополья. Также закончила школу и вышла замуж племянница Омарова, по поводу которой он тогда проявлял беспокойство. В последние годы мы вместе с ним трудились на строительстве в летний период. Да, он практикующий мусульманин, совершает акты поклонения, член местной религиозной общины, но не более того", - рассказал мужчина.

В то же время, по словам Кубиева, родственники и соседи Омарова сейчас отказываются идти на контакт и говорить о его положении. "Не знаю в чём дело. Может, они запуганы, может, нет. Пошли слухи, что Омаров признание сделал. Но это только слухи. А сами родственники ничего не хотят говорить о Минатулле", - сказал он.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось связаться с родственниками Омарова, они были вне зоны доступа или не отвечали на звонки.

Юрист связал задержание Омарова с вниманием силовиков к мусульманским активистам

Тема запрета на хиджабы в школах потеряла актуальность на Ставрополье, однако люди, "засвеченные" в ней, могли попасть под пристальное внимание силовиков, считает Виталий Зубенко, который защищает студента Рахмета Касаева, дело которого косвенно связано с историей защитников хиджабов.

Ставропольский студент Рахмет Касаев, обвиненный в 2017 году в незаконном обороте наркотиков, связал уголовное преследование с отказом стать информатором силовиков. Он жил в селе, в котором был конфликт по поводу ношения хиджабов в школах, и его дядя добивался того, чтобы его дочери ходили в хиджабах в школу. Силовики хотели, чтобы Касаев информировал их о настроениях в селе, рассказал ранее Виталий Зубенко.

"В связи с событиями в Сирии, из-за того, что отдельные люди уезжали из Ставрополья туда, в частности, в запрещённый ИГИЛ (террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России судом. – Прим. "Кавказского узла"), какая-то часть мусульман, в том числе те, кто проявил активность в том деле, взята на оперативный учёт. С ними органы проводят работу, включая попытку создать из них агентурную сеть", - предположил адвокат.

Данные о том, поставлены ли участники истории с хиджабами в школах на оперативный учёт, наверняка засекречены, считает ставропольский журналист Василий Балдицын.

"С тем, что к ним было «особое отношение» органов и за ними «присматривали», вероятно, можно согласиться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На Ставрополье это "воспринимается уже как данность", уточнил журналист. "В крае, во многом вынужденно, давно такая ситуация с пристальным вниманием к определенным группам. Это уже рутина", - пояснил Василий Балдицын.