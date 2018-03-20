Магомед Хазбиев прекратил голодовку в изоляторе

20 марта 2018, 22:28

Оппозиционер Магомед Хазбиев, восемь дней голодавший в следственном изоляторе, прекратил свою голодовку протеста против уголовного преследования и условий содержания.

Как информировал "Кавказский узел", ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев 12 марта объявил голодовку в карабулакском СИЗО. Председатель ОНК, посетивший Хазбиева в изоляторе 15 марта, рассказал о серьезно пошатнувшемся здоровье арестованного. Он сильно похудел и выглядит больным, сообщила 19 марта адвокат Хазбиева Хеди Ибриева.

Магомед Хазбиев, приехавший в Ингушетию из Чечни, с 11 января находится под арестом по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. 25 января защита Хазбиева заявила, что в СИЗО состояние его здоровья сильно ухудшилось, а сам активист пожаловался на "фашистские" условия содержания.

О прекращении Хазбиевым голодовки сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат оппозиционера Хеди Ибриева. Информацию об этом подтвердил "Кавказскому узлу" и начальник СИЗО-1 Карабулака Муса Батыгов. По его словам, сегодня в обед Магомед Хазбиев принимал пищу.

Батыгов отметил, что на протяжении восьми дней голодовки Хазбиева трижды в день посещали медицинские работники СИЗО, которые следили за состоянием его здоровья.

За время голодовки Хазбиев похудел на шесть килограммов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заведующий медсанчастью СИЗО-1 Адам Зангиев.

Показаний для госпитализации медработники в течение голодовки не зафиксировали, сказал Зангиев. "Все это время он находился под наблюдением медиков СИЗО. Все жизненные показатели на протяжении всей голодовки были нормальные. В последние три-четыре дня он ощущал головокружение, слабость. Были изменены внешне кожные покровы, Хазбиев был бледен и выглядел осунувшимся, что объяснимо при голодании", - рассказал врач.

По словам Адама Зангиева, он, как врач, предупредил Хазбиева, что дальнейшее голодание при его заболевании желудка может привести к необратимым процессам в организме. "За время голодовки он отказывался от приема лекарственных препаратов, - сообщил Зангиев, отметив, что один лекарственный препарат Хазбиев все же просил ему предоставить. - Мы выписали этот препарат, и он его принимал и во время голодовки тоже".

По словам заведующего медсанчастью СИЗО-1, Хазбиеву после его решения прекратить голодовку были даны рекомендации, как из нее лучше выйти. "Ему было предложено перед тем, как принять пищу, прокапать глюкозу и витамины. Хазбиев отказался", - рассказал Адам Зангиев.

Брат обвиняемого Мурад Хазбиев поддержал решение Магомеда Хазбиева прекратить голодовку. "Мы, честно говоря, обрадовались этому. Добиваться справедливости таким путем в нашей республике бесполезно. Только здоровью своему навредишь еще больше", - сказал Мурад Хазбиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что узнав о решении брата, поехал в СИЗО и отвез Хазбиеву передачу - фрукты и овощи.

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