Экономисты заявили о потере влияния олигархов на Алиева

20 марта 2018, 05:31

Кандидат в президенты Азербайджана и действующий глава государства Ильхам Алиев использует в избирательной кампании административный ресурс и не нуждается в поддержке со стороны бизнеса и олигархов, считают опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. За последние годы Алиев существенно укрепил личную власть, снижая влияние в стране олигархических групп, отметили эксперты.

Первоначально выборы президента Азербайджана были назначены на 17 октября, но 5 февраля действующий глава государства Ильхам Алиев перенес их на 11 апреля. От участия в досрочных выборах отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida предупредили, что не признают результатов голосования. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить досрочные выборы президента.

Как информировал "Кавказский узел", помимо Алиева, кандидатами на пост главы государства зарегистрированы беспартийный депутат парламента Захид Орудж, лидер Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, глава партии Народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, выдвинутый Партией национального возрождения Фарадж Гулиев, партией "Муасир Мусават" Хафиз Гаджиев и инициативной группой Народного фронта Рази Нуруллаев, а также глава Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу). 19 марта в Азербайджане началась предвыборная агитация. Опрошенные "Кавказским узлом" представители НПО заявили о высокой цене телерекламы для кандидатов в президенты.

Меры по усилению социальной защиты используются в качестве пропаганды

Избирательная кампания кандидата в президенты, действующего главы государства Ильхама Алиева ведется главным образом за счет административного ресурса, считает лидер Азербайджанского движения за демократию и благоденствие (АДДБ), эксперт-экономист Губад Ибадоглу.

«С начала объявления выборов Ильхам Алиев издал более 20 распоряжений о повышении на 10 процентов зарплат работников бюджетной сферы, силовиков всех ведомств, стипендий студентов, пенсий и пособий различных категорий населения. На эти цели предусмотрено выделить из госбюджета 400 млн манат (240 млн долларов). Повышения охватывают около 2 млн избирателей, то есть 40% избирателей", - сказал Ибадоглу корреспонденту «Кавказского узла».

Указанные меры широко рекламируются на телеканалах страны и других провластных СМИ и являются фактически пропагандой главы государства, что нарушает принцип равных и справедливых условий выборов, полагает он. «Конечно, меры по усилению социальной защиты населения нужны. Однако недопустимо использование этого в качестве средства пропаганды в пользу кандидата в президенты», - отметил Ибадоглу.

Алиев укрепляет личную власть на фоне необходимости экономических реформ

Нынешние президентские выборы нельзя оценивать с точки зрения классических избирательных кампаний, где многое зависит от финансовых вливаний крупного бизнеса, олигархических групп, считает директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

«Это фактически технические выборы – формальная процедура для продления президентских полномочий Ильхама Алиева. Все остальные кандидаты - заведомые аутсайдеры. Оппозиция отказалась от участия в выборах ввиду отсутствия в стране демократических условий, а также ресурсов у них», - сказал Алиев «Кавказскому узлу».

По словам директора информагентства, за последние годы Ильхам Алиев существенно укрепил личную власть и потому не нуждается в поддержке министров-олигархов, а крупный бизнес в стране как раз и связан с ними.

Особых затрат действующему президенту для переизбрания и не нужно, в его пользу используется административный ресурс, в частности, в преддверии выборов повышают зарплаты работников бюджетной сферы, силовых ведомств, пенсии и социальные пособия, отметил Мехман Алиев.

По его словам, Ильхаму Алиеву удается так легко проводить избирательную кампанию, с одной стороны, благодаря вытеснению в последние годы демократических институтов и ослаблению оппозиции. «В условиях отсутствия реальной конкуренции нет необходимости тратиться на предвыборную агитацию, собирать митинги», - считает он.

В 2018 году Азербайджан занял 162 строчку из 180 в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ". Организация охарактеризовала ситуацию со свободой прессы в стране как "очень плохую".

С другой стороны, по мнению эксперта, действующему президенту удалось договориться с международными центрами силами - с США, Евросоюзом и Россией.

«Во взаимоотношениях с США есть, видимо, заверения проведения экономических реформ и улучшения условий бизнеса, в том числе для иностранных инвестиций... Европейский союз также особо не вмешивается в выборы в ожидании подписания нового углубленного соглашения о партнерстве. Для ЕС важно сохранение программы «Восточное партнерство». С другой стороны, Азербайджан нужен для ЕС как источник диверсификации энергоснабжения. Потому европейская дипломатия лавирует между собственными интересами и ценностями. Договоренности же с Россией заключаются в расширении торгово-экономического и военно-технического сотрудничества после выборов», - сказал Мехман Алиев.

После выборов, полагает он, можно ожидать дальнейшее укрепление власти Ильхама Алиева, которое негласно представляется западным дипломатам и политикам как «вынужденная необходимость во имя проведения глубоких экономических реформ, устранения монополий в экономике», за которыми стоят чиновники-олигархи». «Проведение экономических реформ требует избавления от чиновничье-олигархических групп и обновления команды менеджерами-технократами», - сказал директор информагентства.

Отвечая на вопрос, окажут ли министры-олигархи в таком случае сопротивление президенту, Мехман Алиев сказал, что скрытое сопротивление, вероятно, оказывается, но главе государства удалось настолько укрепить власть, что он может погасить любое открытое проявление неповиновения или саботажа.

По его словам, Ильхам Алиев продемонстрировал это в истории со смещением бывшего главы министерства национальной безопасности Эльдара Махмудова в 2015 году, который, как отметил эксперт, заметно усилился и уже сам контролировал ряд министерств. Кроме того, в последние годы были лишены своих постов министр транспорта Зия Мамедов, министр налогов Фазиль Мамедов. Существенно ослабли позиции главы МЧС Кямаледдина Гейдарова и ряда других министров, добавил он.

Безальтернативная избирательная кампания не требует серьезных затрат, считают эксперты

Выборы в Азербайджане проходят без вмешательства бизнеса, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

«На такую техническую кампанию и средств особо не нужно. Телеканалы и так пропагандируют повседневную работу Ильхама Алиева. В уличной рекламе он не нуждается, поскольку постеров других кандидатов ввиду их затратности тоже не будет. Формальные встречи с избирателями будут организованы местными чиновниками, многие из которых по совместительству - члены правящей партии «Ени Азербайджан», - сказал Джуварлы «Кавказскому узлу».

Вообще, по его словам, бизнес в Азербайджане в политику не вмешивается, если только его не принуждают финансировать какие-то проекты властей. «Но в последние годы в связи с кризисом таких случаев мало. А оппозиционную деятельность бизнес-структуры вовсе боятся поддерживать, даже рекламу в оппозиционные СМИ не давали. Все это может обернуться потерей бизнеса», - полагает он.

В последнее время в Азербайджане были предприняты шаги для ограничения олигархата, отмечал ранее Джуварлы. "Своих постов лишились влиятельные министры-олигархи: министр транспорта Зия Мамедов, министр налогов Фазиль Мамедов, до того министр связи Али Аббасов, министр национальной безопасности Эльдар Махмудов. На их место выдвинуты представители молодого поколения, менеджеры-технократы, за которыми нет шлейфа коррупции", - рассказал он ранее "Кавказскому узлу".

Алиев не нуждается в какой-либо поддержке олигархических групп на президентских выборах, считает исполнительный секретарь движения ReAl Натиг Джафарли.

“В Азербайджане сегодня нет как такового процесса выборов, и поэтому не приходится говорить о каких-либо серьезных политических раскладах. Нет прозрачной политической борьбы. Конечно, есть чиновничье-олигархические группы, однако об их влиянии на процесс можно будет говорить после выборов, когда по Конституции будет сформирован новый состав кабинета министров», - сказал он «Кавказскому узлу».

Выборы практически безальтернативны, и для победы действующему президенту над другими зарегистрированными кандидатами особых усилий и ресурсов не нужно, полагает он.

В последние годы существенно усилилась личная власть Ильхама Алиева. Если он раньше был всего лишь модератором между различными кланово-олигархическими группами, то сейчас можно констатировать его абсолютное лидерство. Конечно, этому было скрытое сопротивление кланов. Но Алиев действовал решительно и внезапно

Влияние чиновничье-олигархических групп, созданных по клановому принципу, больше ощущается на парламентских выборах, когда они создают негласные свои группы в Национальном собрании, считает активист. У этих же групп, добавил он, есть определенные медийные ресурсы в виде информагентств и Интернет-сайтов.

«Однако в последние годы существенно усилилась личная власть Ильхама Алиева. Если он раньше был всего лишь модератором между различными кланово-олигархическими группами, то сейчас можно констатировать его абсолютное лидерство. Конечно, этому было скрытое сопротивление кланов. Но Алиев действовал решительно и внезапно. Объявление референдума по конституционным поправкам в 2016 году состоялось всего за два месяца до дня голосования, и это было неожиданностью даже для многих членов команды президента. Цейтнот минимизирует риски тайной консолидации кланов против президента», - отметил Джафарли.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2016 года в Азербайджане прошел референдум, по итогам которого большинство избирателей поддержали внесение изменений в Конституцию. Так, за увеличение срока президентства с пяти до семи лет проголосовали 84,2% избирателей, за наделение президента правом роспуска парламента – 87,9%. Остальные 27 поправок набрали от 83,25% до 91,15% голосов "за", заявил ЦИК страны. Оппозиция выступила против поправок и потребовала отменить итоги референдума.

Сосредоточение полноты власти в руках президента диктуется необходимостью реформ в стране, полагает активист. «Кризис, вызванный падением цен на нефть обнажил неустойчивость экономики страны. Нужны реформы, и они неизбежно направлены против монополий в экономике, за которыми стоят министры-олигархи. За последние два года предприняты определенные шаги в данном направлении. На таможне, к примеру, фактически устранена коррупция, когда товары ввозили только монополисты, не оформляя их, а с остальных бизнесменов брали взятки. Правда, этот шаг пока оказался половинчатым - размеры взяток были меньше официальных пошлин", - рассказал Джафарли.

По его словам, в налоговой системе также идут перемены. "В конце 2017 года был смещен министр-олигарх Фазиль Мамедов, на место которого назначен Микаил Джаббаров из новой генерации чиновников, получивших западное образование. Теперь реально устраняются необоснованные налоговые проверки, обложение бизнеса неофициальными поборами», - отметил он.

Джафарли ожидает обновления правительства после выборов. «Не знаю, насколько Ильхаму Алиеву удастся, но, судя по всему, он намерен дальше менять министров-олигархов на чиновников нового поколения – менеджеров, получивших образование на Западе, не имеющих за собой шлейфа коррупционных скандалов. То есть власть демонстрирует стремление к экономическим реформам, которые жизненно необходимы, не меняя при этом политической системы. То есть пытаются использовать модели, которые применил Пиночет в Чили, или были реализованы в Южной Корее, Сингапуре», - сказал он.

Власть демонстрирует стремление к экономическим реформам, которые жизненно необходимы, не меняя при этом политической системы

По его словам, ряд министров-олигархов лишились своих постов, после чего их бизнес без особого покровительства существенно уменьшился. В частности, он указал на опалу бывших министров национальной безопасности Эльдара Махмудова, транспорта – Зии Мамедова, налогов – Фазиля Мамедова, связи Али Аббасова.

Он полагает, что влиятельному главе МЧС Кямаледдину Гейдарову также придется оставить свой пост, но с учетом прежних заслуг перед режимом его могут отправить послом в одну из стран, а также выдвинуть на высокий пост его сына Тале Гейдарова, который будучи выпускником британского вуза зарекомендовал себя как эффективный менеджер в реализации ряда коммерческих и общественных проектов.

«В любом случае, на мой взгляд, министры нового правительства уже не получат эти ведомства в свою вотчину. Они будут всего лишь менеджерами, которым будут хорошо платить и их периодически будут менять местами. Практике, когда министры занимают должности по 15-20 лет и по всюду размещают своих людей, должен прийти конец. Уже наблюдается процесс выдвижения кадров по способностям, а не по клановой и региональной принадлежности, как было раньше», - сказал Джафарли.

Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана в 2003 году и с тех пор дважды побеждал на президентских выборах – в 2008 году и 2013 году, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ильхама Алиева.