Политологи в Баку заявили о высокой цене телерекламы для кандидатов в президенты

20 марта 2018, 02:42

Началась предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджана. Стоимость минуты на телевидении очень дорогая, а бесплатные для них "круглые столы", в которых будут участвовать все восемь кандидатов, малоинформативны для избирателей, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители НПО. Кандидаты в президенты заявили о том, что не намерены платить за время в эфире.

Как писал "Кавказский узел", первым официально зарегистрированным кандидатом стал действующий глава страны Ильхам Алиев, 7 марта ЦИК зарегистрировал также беспартийного депутата парламента Захида Оруджа, лидера Социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде и главу партии Народного фронта Азербайджана Гудрата Гасангулиева. 10 марта были зарегистрированы выдвинутые Партией национального возрождения Фарадж Гулиев, партией "Муасир Мусават" Хафиз Гаджиев и инициативной группой Народного фронта Рази Нуруллаев. 17 марта был зарегистрирован глава Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу).

Первоначально выборы президента Азербайджана были назначены на 17 октября, но 5 февраля Ильхам Алиев перенес их на 11 апреля. От участия в досрочных выборах отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida предупредили, что не признают результатов голосования. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить досрочные выборы президента.



19 марта в Азербайджана началась предвыборная агитация на внеочередных президентских выборах, которая завершится за сутки до начала голосования – в 08.00 по местному времени (09.00 мск) 10 апреля, передает корреспондент "Кавказского узла".

Избирательное законодательство предоставляет возможности кандидатам для ведения своей предвыборной агитации на бесплатной основе в средствах массовой информации. На предвыборную агитацию на бесплатной основе всем кандидатам президенты в общей сложности будет еженедельно предоставлено по три часа эфирного времени на общественном телевидении и радио. Трижды в неделю кандидаты будут выходить выйдут в эфир в течение одного часа. Это время будет использоваться в качестве круглых столов. Кандидаты также смогут вести бесплатно агитацию на страницах государственных газет «Азербайджан», «Халг» и «Бакинский рабочий».

На платной основе готовность публиковать агитационные материалы кандидатов выразили 17 информационных агентств и онлайн-изданий, восемь газет, четыре телеканала – «Общественное телевидение», «Хазар», ATV и ARB. Стоимость минуты в прайм-тайм обойдется в зависимости от телеканала в 3000-6000 манатов (1800-3600 долларов).

Кандидаты также могут проводить встречи с избирателями на открытых площадках и залах. В каждом городе и районе страны для этого отведены по одному открытому и закрытому месту.

Наряду с этим кандидаты могут вывешивать бесплатно свои агитационные материалы на специальных стендах, установленных у избирательных участков и в людных местах населенных пунктов.

Мамедли: избирателю сложно сориентироваться в кандидатах

Предвыборной атмосферы в Азербайджане нет, заявил глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли.

«На телеканалах темы выборов как бы вообще не существует – а это главный источник информации. В эфире нет дебатов, политической полемики, идет пропаганда только власти. Фактически только общественное телевидение предоставит эфир кандидатам на бесплатной основе, и в неделю на это будет предоставлено всего три часа. Как и прежде будут проводиться так называемые «круглые столы», когда по очереди выступают все восемь кандидатов. Избирателю сложно сориентироваться в такой ситуации. На всех предыдущих выборах кандидат от власти не приходил на выборы. Так будет, скорее всего, и сейчас, и его будет представлять кто-то из функционеров правящей партии. Это тоже ослабевает интерес к дебатам. Тем более что на нынешних выборах никто из реальных оппозиционных кандидатов в выборах не участвует», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает, что власти стремятся провести максимально предсказуемую кампанию, и из восьми кандидатов условно к оппозиции можно отнести лишь главу Демократической партии Сардара Джалалоглу.

«Даже таких умеренных оппозиционных кандидатов, как лидер Партии граждан и развития Али Алиева и малоизвестного для широкой общественности Турала Аббаслы не допустили на выборы, видимо, во избежание сюрпризов», - отметил Мамедли.

Что касается Джалалоглу, то, по словам Мамедли, он некогда был в резкой оппозиции к властям, однако после парламентских выборов 2005 года Джалалоглу занимает умеренную позицию и особой политической активностью не отличался.

По словам Мамедли, на президентских выборах 2013 года Джалалоглу также баллотировался, набрал менее одного процента голосов и признал результаты выборов, хотя многочисленные нарушения закона зафиксировали не только оппозиционные партии и независимые наблюдатели, но и мониторинговая миссия БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ.

Платная агитация на телеканалах очень дорога

Глава Института гражданских инициатив Башир Сулейманлы обратил внимание корреспондента «Кавказского узла» на дороговизну платной агитации на телевидении.

«Одна минута платной агитации на телеканалах в прайм-тайм обойдется кандидату в 3-6 тысяч манатов. Кандидат от власти не нуждается в агитации, остальные кандидаты просто не будут тратить такие средства, зная, что исход выборов предрешен. С другой стороны, все телеканалы являются провластными, имеют стабильное финансирование и особо не нуждается в средствах от политической рекламы. Просто для создания видимости наличия условий для политической рекламы формально участвуют в этом процессе», - отметил эксперт.

По его словам, выставленные для агитации кандидатов стенды не усилят атмосферы выборов.

«На этих стендах едва уместятся плакаты восьми кандидатов в формате А3. Как правило, там вывешивают портреты кандидатов, но большинство из них не о чем не говорят на рядовым избирателям, ни интересующимся политикой. Многие граждане скептически относятся к неузнаваемым кандидатам и считают, что они не могут быть альтернативой Ильхаму Алиеву», - сказал Сулейманлы.

По его словам, места для встреч с избирателями также отведены вдали от многолюдных мест.

«Это в основном стадионы и площадки, расположенные внутри кварталов или на окраинах городов и райцентров. Закрытые места также не совсем подходят для политических мероприятий. Это либо залы для ритуальных мероприятий (поминок), или дома культуры старой постройки», - отметил Сулейманлы.

Он обратил внимание на то, что сами кандидаты не проявляют интереса к проведению митингов.

«Пока с начала избирательной состоялся один митинг 10 марта, и его провели оппозиционные силы, бойкотирующие выборы», - подчеркнул Сулейманлы.

10 марта оппозиция Азербайджана провела митинг против президентских выборов. По данным Национального совета демократических сил (НСДС), участие в нем приняли около десяти тысяч человек, о данным полиции - 1500 человек.

Равные возможности для кандидатов отсутствуют

Глава Неправительственного центра «Право и развитие» Хафиз Гасанов также указал на отсутствие в стране равных возможностей для кандидатов.

«В кампании и так нет равных возможностей для кандидатов, а телеканалы для платной предвыборной агитации вообще заломили высокие цены. Это же не коммерческая реклама. Речь идет о важном государственном мероприятии – выборах президента страны, граждане должны иметь возможность лучше узнать всех кандидатов», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, местные власти предоставили для предвыборной агитации не подходящие места.

«Места предвыборной агитации должны способствовать массовости и демократичности агитации. Однако местные власти предоставили для встреч кандидатов с избирателями помещения и площадки вдали от многолюдных мест. На этом фоне возможность использования административного ресурса для кандидата от власти создает неравные условия агитации. Предвыборная атмосфера не дает основания полагать, что выборы проводятся по демократическим стандартам», - отметил Гасанов.

Кандидаты не жалуются на дороговизну эфирного времени

Глава избирательного штаба Ассоциации содействия развитию гражданского общества (АСРГО) Магеррам Зульфугарлы считает, что избирательная кампания проходит в рамках закона.

«Мы наблюдаем за процессом в столице и регионах. Пока каких-либо жалоб не поступало, процесс идет в рамках закона», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Что касается высоких тарифов на платную агитации на ТВ, то, по как считает Зульфугарлы, об этом должны говорить сами кандидаты.

«Если кандидаты не протестуют, не жалуются, то, значит, они нормально относятся к этому», - отметил Зульфугарлы.

Кандидаты назвали расценки на телевидении астрономическими

Кандидат в президенты, лидер Социал-демократической партии Азербайджана (СДПА) Араз Ализаде отметил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен воспользоваться возможностями, предоставляемыми для ведения на телевидении агитации на бесплатной основе. На его взгляд, шести часов бесплатного эфира на общественном телевидении и радио в неделю достаточно кандидатам для ознакомления избирателей своей программой.

«Не думаю, что использование платной агитации что-то даст дополнительное. Это выбрасывание денег на ветер. У меня нет намерения тратиться на это, да и таких денег тоже», - отметил Ализаде.

Кандидат в президенты Сардар Джалологлу считает расценки на платную агитацию на телевидении «запредельными».

«Эти расценки просто астрономические. Получается, что за десять минут агитации надо платить по 30-60 тысяч манатов. Эти суммы не отвечают ни экономическим реалиям Азербайджана, ни возможностям граждан, ни возможностям кандидатов. Все в их (властей) руках. Это делается, чтобы другие кандидаты не смогли бы воспользоваться возможностями агитации», - заявил Джалалоглу корреспонденту «Кавказского узла».

На его взгляд, это нарушает принцип равных условий для кандидатов.

Другой кандидат в президенты Захид Орудж считает, что во всем мире реклама на телевидении дорогая.

«На BBC порой одна минута обходится в один миллион долларов», - сказал Орудж корреспонденту «Кавказского узла».

До 14.30 по местному времени (15.30 мск) 19 марта на отведенных для агитации стендах в центральных районах Баку не было вывешено агитационных материалов ни одного кандидата, передает корреспондент "Кавказского узла".