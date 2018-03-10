Участники митинга в Баку потребовали свободных выборов

10 марта 2018, 22:08

10 тысяч человек приняли участие в митинге против президентских выборов в Азербайджане, сообщили в партии Народного фронта. Досрочные выборы инициированы властями с целью сделать их безальтернативными, заявили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция вышла сегодня на митинг против президентских выборов в Азербайджане. Накануне акции ее организаторы были вызваны в главное управление полиции Баку для предупреждения. Провокации в ходе этого митинга будут пресекаться, заявил 9 марта замначальника городской полиции Сахлаб Багиров.

На митинге против президентских выборов в Азербайджане, организованном в Баку Национальным советом демократических сил (НСДС), партиями Народный фронт и "Мусават", собрались 10 тысяч человек, сообщили в НСДС.

Полиция же привела другие данные в распространенном сегодня сообщении. "В митинге приняли участие 1500 членов и сторонников оппозиционных партий. Случаев грубого нарушения общественной безопасности и правопорядка зафиксировано не было", - сообщило главное управление полиции Баку.

По оценкам корреспондента "Кавказского узла", число участников акции не превысило 3,5 тысячи.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли заявил, что митинг проводился с целью "сказать нет грабежу, фальшивым выборам, монархии". Он заявил о попытках властей сорвать проведение акции. "Только членов ПНФА в административном порядке было арестовано семь человек, из них трое - это члены митингового комитета. Накануне митинга всего задержаниям и вызовам подверглись 40 активистов нашей партии, десятки членов партии "Мусават", - сказал Керимли на митинге.

По словам Керимли, если народ будет молчать, то нынешняя власть будет бессменной. "Но этому режиму надо думать не о продлении правления, а о том, как паковать чемоданы и уйти со сцены", - заявил Керимли.

Выборы президента Азербайджана были запланированы на 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. ЦИК Азербайджана уже зарегистрировала четверых кандидатов в президенты. Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид" отказались участвовать в выборах, а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили, что не признают их результаты.

По словам Керимли, "за 15 лет правления власть Ильхама Алиева не смогла решить ни одну проблему страны".

"Они (власти) только способствовали росту бедности в стране, богатой природными и людскими ресурсами. Bсе это происходило из-за безмерной коррупции и нарушений прав рядовых граждан, именно против всего этого мы и протестуем", - подчеркнул Керимли.

Участники акции заявили об отсутствии политической конкуренции в Азербайджане

Глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы в своем выступлении на митинге подчеркнул, что его партия также против внеочередных выборов, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Они (выборы) не будут отражать свободное волеизъявление народа. B стране нет обстановки справедливой политической конкуренции, избиркомы под контролем властей", - сказал он.

Гаджилы заявил о несостоятельности доводов властей о том, что "Азербайджан не готов к демократии, и если дать полную свободу, то страна превратится в Афганистан или Сирию". "Это неправда. Азербайджан еще 100 лет назад создал демократическую республику. Азербайджанская народная республика предоставила женщинам избирательные права, когда этого не было еще в США и многих странах Европы", - отметил он.

Член Национального совета демократических сил (НСДС) Гюльтакин Гаджибейли обвинила власти в нарушении прав пенсионеров и малоимущих граждан. "Платя пенсионерам, врачам, учителям по 200-250 манатов, власти обрекают их на нищету. Власти переходят красные линии, бросая в тюрьмы таких самоотверженных женщин, как Гезяль Байрамлы, или креативных молодых людей, блогеров Мехмана Гусейнова и Илькина Рустамзаде", - сказала Гаджибейли.

Глава НСДС Джамиль Гасанли отметил коррупцию как "главный признак антинародного характера властей". Он заявил, что цель властей не внеочередные выборы, а "безальтернативные".

"Наша цель – добиться свободных выборов, вернуть народу право на свободные выборы. Это наш не последний митинг в борьбе за свободные выборы. Мы продолжим акции", - сказал Гасанли.

Митинг завершился без оглашения какой-либо резолюции. Акция прошла в эмоциональной атмосфере, участники периодически скандировали лозунги: "Свободу!", "В отставку!". Представители полиции во время акции подошли к трибуне и предупредили организаторов о недопустимости скандирования "несогласованных лозунгов".

По наблюдениям заместителя исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуша Новрузова, в митинге принимают участие "одни и те же люди". "В акции принимают участие одни и те же люди, которые озвучивают одни и те же мысли. Не было также никаких изменений в количестве участников. Массовый митинг не состоялся, потому что народ не заинтересован в нем", - цитирует Новрузова Report.az.