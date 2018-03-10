Участники митинга против президентских выборов в Азербайджане. Баку, 10 марта 2018 года. Фото Азиза Каримова

10 марта 2018, 22:08

Участники митинга в Баку потребовали свободных выборов

10 тысяч человек приняли участие в митинге против президентских выборов в Азербайджане, сообщили в партии Народного фронта. Досрочные выборы инициированы властями с целью сделать их безальтернативными, заявили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция вышла сегодня на митинг против  президентских выборов в Азербайджане. Накануне акции ее организаторы были вызваны в главное управление полиции Баку для предупреждения. Провокации в ходе этого митинга будут пресекаться, заявил 9 марта замначальника городской полиции Сахлаб Багиров.

На митинге против президентских выборов в Азербайджане, организованном в Баку Национальным советом демократических сил (НСДС), партиями Народный фронт и "Мусават", собрались 10 тысяч человек, сообщили в НСДС.

Полиция же привела другие данные в распространенном сегодня сообщении. "В митинге приняли участие 1500 членов и сторонников оппозиционных партий. Случаев грубого нарушения общественной безопасности и правопорядка зафиксировано не было", - сообщило главное управление полиции Баку.

Участники митинга несут флаги Азербайджана и ЕС. Баку, 10 марта 2018 года. Фото Азиза КаримоваПо оценкам корреспондента "Кавказского узла", число участников акции не превысило 3,5 тысячи.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли заявил, что митинг проводился с целью "сказать нет грабежу, фальшивым выборам, монархии". Он заявил о попытках властей сорвать проведение акции. "Только членов ПНФА в административном порядке было арестовано семь человек, из них трое - это члены митингового комитета. Накануне митинга всего задержаниям и вызовам подверглись 40 активистов нашей партии, десятки членов партии "Мусават", - сказал Керимли на митинге.

По словам Керимли, если народ будет молчать, то нынешняя власть будет бессменной. "Но этому режиму надо думать не о продлении правления, а о том, как паковать чемоданы и уйти со сцены", - заявил Керимли.

Выборы президента Азербайджана были запланированы на 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. ЦИК Азербайджана уже зарегистрировала четверых кандидатов в президенты. Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и  "Умид" отказались участвовать в выборах, а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили, что не признают их результаты. 

Участник митинга. Баку, 10 марта 2018 года. Фото Азиза КаримоваПо словам Керимли, "за 15 лет правления власть Ильхама Алиева не смогла решить ни одну проблему страны".

"Они (власти) только способствовали росту бедности в стране, богатой природными и людскими ресурсами. Bсе это происходило из-за безмерной коррупции и нарушений прав рядовых граждан, именно против всего этого мы и протестуем", - подчеркнул Керимли.

Участники акции заявили об отсутствии политической конкуренции в Азербайджане

Глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы в своем выступлении на митинге подчеркнул, что его партия также против внеочередных выборов, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Они (выборы) не будут отражать свободное волеизъявление народа. B стране нет обстановки справедливой политической конкуренции, избиркомы под контролем властей", - сказал он.

Флаг Азербайджана на акции протеста. Баку, 10 марта 2018 года. Фото Азиза КаримоваГаджилы заявил о несостоятельности доводов властей о том, что "Азербайджан не готов к демократии, и если дать полную свободу, то страна превратится в Афганистан или Сирию". "Это неправда. Азербайджан еще 100 лет назад создал демократическую республику. Азербайджанская народная республика предоставила женщинам избирательные права, когда этого не было еще в США и многих странах Европы", - отметил он.

Член Национального совета демократических сил (НСДС) Гюльтакин Гаджибейли обвинила власти в нарушении прав пенсионеров и малоимущих граждан. "Платя пенсионерам, врачам, учителям по 200-250 манатов, власти обрекают их на нищету. Власти переходят красные линии, бросая в тюрьмы таких самоотверженных женщин, как Гезяль Байрамлы, или креативных молодых людей, блогеров Мехмана Гусейнова и Илькина Рустамзаде", - сказала Гаджибейли.

Глава НСДС Джамиль Гасанли отметил коррупцию как "главный признак антинародного характера властей". Он заявил, что цель властей не внеочередные выборы, а "безальтернативные".

Митинг оппозиции против президентских выборов в Азербайджане. Баку, 10 марта 2018 года. Фото Азиза Каримова"Наша цель – добиться свободных выборов, вернуть народу право на свободные выборы. Это наш не последний митинг в борьбе за свободные выборы. Мы продолжим акции", - сказал Гасанли.

Митинг завершился без оглашения какой-либо резолюции. Акция прошла в эмоциональной атмосфере, участники периодически скандировали лозунги: "Свободу!", "В отставку!". Представители полиции во время акции подошли к трибуне и предупредили организаторов о недопустимости скандирования "несогласованных лозунгов".

По наблюдениям заместителя исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуша Новрузова, в митинге принимают участие "одни и те же люди". "В акции принимают участие одни и те же люди, которые озвучивают одни и те же мысли. Не было также никаких изменений в количестве участников. Массовый митинг не состоялся, потому что народ не заинтересован в нем", - цитирует Новрузова Report.az.

Примечание:

"График избирательной кампании в Азербайджане лишил оппозицию возможности подготовиться к выборам", "Ильхам Алиев официально стал кандидатом в президенты Азербайджана", "Угроза экономического кризиса ускорила выборы президента Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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