Силовики пригрозили наказать оппозицию за несогласованные лозунги

09 марта 2018, 23:16

На митинге против внеочередных президентских выборов должны звучать только те лозунги, которые согласовали власти Баку, иначе организаторы акции будут наказаны, заявил сегодня замначальника бакинского управления полиции.

«Кавказский узел» писал, что власти Баку 7 марта согласовали проведение 10 марта митинга против внеочередных президентских выборов, инициированного Национальным советом демократических сил (НСДС) Азербайджана. Акция пройдет под лозунгом «Нет грабежу, конец монархии!», сообщил член НСДС Ибрагим Ибрагимли "Кавказскому узлу". Глава аппарата партии «Мусават» Гюльага Асланлы заявил, что 5 и 6 марта силовики вызывали многих активистов на беседы и оказывали на них давление.

Выборы президента Азербайджана были запланированы на 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. ЦИК Азербайджана уже зарегистрировала четверых кандидатов в президенты. Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид" отказались участвовать в выборах, а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили, что не признают их результаты.

Организаторы митинга против проведения внеочередных выборов президента вызваны в главное управление полиции Баку для предупреждения в связи с акцией 10 марта. Провокации в ходе этого митинга будут пресекаться, заявил сегодня замначальника городской полиции Сахлаб Багиров.

Багиров подчеркнул, что на митинге должны звучать только те лозунги, которые были указаны в адресованном властям Баку уведомлении о проведении акции. «Не будут допущены какие-либо шаги, которые могут привести к беспорядкам и противостоянию. В противном случае организаторы акции и виновные будут наказаны по закону», - процитировало слова Сахлаба Багирова Oxu.az.

Организаторами митинга на стадионе "Мехсул" в Ясамальском районе Баку 10 марта стали Национальный совет демократических сил (НСДС), партия Народного фронта Азербайджана и партия "Мусават", акция пройдет под лозунгами "Нет монархии", "Свободу политзаключенным", "Нет коррупции" и "Протестуем против роста цен", уточнило сегодня Meydan.tv.

"Кавказский узел" писал, что 28 октября 2017 года митинг против коррупции в Баку собрал более 1000 человек. Акция прошла под лозунгом "Нет грабежу и лжи!", участники акции пришли на стадион с социально-политическими плакатами и портретами политзаключенных. Руководство ПНФА заявило о преследовании активистов партии в связи с митингом, указав, что оппозиционеры подвергались вызовам и приводам полицию, кратковременным задержаниям и административным арестам.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".