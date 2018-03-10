Участники митинга держат в руках портреты политзаключенных. Баку, 10 марта 2018 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

10 марта 2018, 16:08

Оппозиция вышла на митинг против президентских выборов в Азербайджане

Акцию под лозунгом: "Нет грабежу, конец монархии!" в Баку организовали Национальный совет демократических сил, партии Народного фронта и "Мусават". Это первый совместный митинг этих оппозиционных сил с 2013 года.

Митинг начался в 15.30 по местному времени (14.30 мск) на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в столице Азербайджана.

В связи с митингом в Баку приняты повышенные меры безопасности. Полиция оцепила стадион по всему периметру и обыскивает всех, кто идет на митинг. Участники акции держат портреты политзаключенных, флаги Азербайджана и Евросоюза и плакаты с лозунгами: "Внеочередная диктатура", "Конец диктатуре, конец грабежу, конец монархии", "Жизнь закончится, а кредиты нет", "Здравоохранение в агонии, образование больно". Акцию поддержал ряд общественных организаций, передает корреспондент "Кавказского узла".

Выборы президента Азербайджана первоначально были назначены на 17 октября 2018 года, но 5 февраля Ильхам Алиев перенес их на 11 апреля. От участия в досрочных выборах отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и  "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida предупредили, что не признают результатов голосования. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить досрочные выборы президента.

Как писал "Кавказский узел", первым официально зарегистрированным кандидатом на пост главы страны стал действующий президент Ильхам Алиев. К 10 марта азербайджанский Центризбирком утвердил семь кандидатов.

Примечание:

"График избирательной кампании в Азербайджане лишил оппозицию возможности подготовиться к выборам", "Ильхам Алиев официально стал кандидатом в президенты Азербайджана", "Угроза экономического кризиса ускорила выборы президента Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Участники митинга в Баку потребовали свободных выборов

    10 тысяч человек приняли участие в митинге против президентских выборов в Азербайджане, сообщили в партии Народного фронта. Досрочные выборы инициированы властями с целью сделать их безальтернативными, заявили участники акции.

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