18 марта 2018, 02:20

Восемь человек зарегистрированы кандидатами в президенты Азербайджана

Регистрация кандидатов в президенты Азербайджана завершилась. Восьмым и последним зарегистрированным кандидатом стал председатель Демократической партии Сардар Мамедов (Джалалоглу). Главе Партии граждан и развития Али Алиеву и руководителю "Белой партии" Туралу Аббаслы в регистрации отказано.

Как писал "Кавказский узел", первым официально зарегистрированным кандидатом стал действующий глава страны Ильхам Алиев, 7 марта ЦИК зарегистрировал также беспартийного депутата парламента Захида Оруджа, лидера Социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде и главу партии Народного фронта Азербайджана Гудрата Гасангулиева. 10 марта были зарегистрированы выдвинутые Партией национального возрождения Фарадж Гулиев, партией "Муасир Мусават" Хафиз Гаджиев и инициативной группой Народного фронта Рази Нуруллаев.

Первоначально выборы президента Азербайджана были назначены на 17 октября, но 5 февраля Ильхам Алиев перенес их на 11 апреля. От участия в досрочных выборах отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida предупредили, что не признают результатов голосования. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить досрочные выборы президента.

ЦИК Азербайджана 17 марта рассмотрел вопрос о регистрации кандидатом в президенты председателя Демократической партии Сардара Мамедова (Джалалоглу). ЦИК, проверив документы Мамедова, установил наличие "оснований" для его регистрации кандидатом в президенты. Путем голосования кандидатура Джалалоглу была зарегистрирована, говорится в сообщении ЦИК.

При этом ЦИК отказал в регистрации главе ПГО Али Алиеву и лидеру "Белой партии" Туралу Аббаслы, установив "отсутствие оснований".

Получить комментарии в ЦИК о том, почему было отказано в регистрации Алиеву и Аббаслы, не удалось.

"Я точно не знаю, на каком основании меня не зарегистрировали кандидатом. Нашего представителя в ЦИК на заседание не пригласили. Точно узнаем, когда получим решение на руки. Наверное, это как-то оформят. Однако данное решение является политическим. Наши документы были в порядке. Мы представили 42900 подписей, то есть почти на три тысячи больше необходимых 40 тысяч. Подписи были собраны на территории 69 избирательных округов, в то время как было достаточно с 60 округов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Турал Аббаслы.

"Конечно, было бы несерьезно утверждать, что власти "испугались" регистрировать меня. Дело в другом. Мы - новая политическая сила, в определенной степени загадка для властей, и потому они просто не рискнули дать нам телеэфир для агитации, чтобы в обществе узнали бы нас. Власть не хочет появления на политической сцене новых лиц, новых сил. Ей выгодно, чтобы была она сама, подручные ей силы и легко побеждаемая ею традиционная оппозиция", - отметил Аббаслы.

На вопрос, будет ли он обжаловать решение ЦИК, Аббаслы сказал, что обсудит этот вопрос в партии.

"Дело в том, что жалобу на решение ЦИК можно подать в апелляционный суд и далее в Верховный суд. Все суды действуют по указке власти. Вряд ли будет смысл подавать жалобы в суды, поскольку на президентские выборы в Европейский суд по правам человека подавать заявление нельзя. Поэтому судебные обжалования не имеют перспектив", - отметил Аббаслы.

Глава ПГР Али Алиев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не удивлен решением ЦИК.

"Я заранее знал, что меня не зарегистрируют, хотя все наши документы были в порядке, и мы представили 43 400 подписей избирателей. Я знал, что на Общественном телевидении готовится макет для выступлений кандидатов, рассчитанный на восемь человек, и меня среди них нет. Меня к выборам не допустили и в 2013 году. На парламентских выборах 2005, 2010 и 2015 годов мои результаты не были признаны. Видимо, я не во вкусе тех, кто управляет этим процессом. Я слишком независимая политическая фигура. Я не получаю финансов ни от власти, ни от других источников, сильно отличаюсь от руководителей декоративных партий, которых пустили на выборы",  - сказал Алиев.

Он отметил, что обжалует решение ЦИК, как только получит на руки его решение и узнает, чем формально мотивирован отказ в регистрации.

Таким образом, процесс регистрации кандидатов завершился, и бороться за пост президента будут восемь претендентов. 

Примечание:

"График избирательной кампании в Азербайджане лишил оппозицию возможности подготовиться к выборам", "Ильхам Алиев официально стал кандидатом в президенты Азербайджана", "Угроза экономического кризиса ускорила выборы президента Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Восемь человек зарегистрированы кандидатами в президенты Азербайджана

    Регистрация кандидатов в президенты Азербайджана завершилась. Восьмым и последним зарегистрированным кандидатом стал председатель Демократической партии Сардар Мамедов (Джалалоглу). Главе Партии граждан и развития Али Алиеву и руководителю "Белой партии" Туралу Аббаслы в регистрации отказано.

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