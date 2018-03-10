10 марта 2018, 14:46

Число зарегистрированных кандидатов в президенты Азербайджана выросло до семи

Азербайджанский Центризбирком, уже зарегистрировавший четырех претендентов на пост главы страны, утвердил сегодня кандидатуры Фараджа Гулиева, Хафиза Гаджиева и Рази Нуруллаева.

Как сообщал "Кавказский узел", ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение пятнадцати кандидатов в президенты. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал действующий глава страны Ильхам Алиев, 7 марта ЦИК зарегистрировал также беспартийного депутата парламента Захида Оруджа, лидера Социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде и главу партии Народного фронта Азербайджана Гудрата Гасангулиева.

Фарадж Гулиев, зарегистрированный сегодня ЦИК, был выдвинут Партией национального возрождения, Хафиз Гаджиев - партией "Муасир Мусават" (Современный Мусават), а Рази Нуруллаев - инициативной группой Народного фронта, сообщило АПА.

Фарадж Гулиев участвовал в выборах 2013 года и занял восьмое место из десяти кандидатов, набрав 0,86% голосов.

Хафиз Гаджиев, известный скандальными заявлениями и резкими выпадами в адрес лидеров оппозиции, на выборах 2003 года оказался на последнем, восьмом месте с 0,40% голосов. В 2008 и 2013 годах он набирал соответственно 0,65 % и 0,66%, занимая последнее восьмое и предпоследнее девятое места соответственно.

Рази Нуруллаев в прошлом состоял в разных политических организациях, в том числе в оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), где занимал должность зампреда. В середине августа 2015 года Рази Нуруллаев с группой сторонников объявили о выходе из партии в знак протеста против "авторитарных методов" правления ее лидера Али Керимли, но руководство ПНФА заявило, что Нуруллаев и другие были исключены из партии за действия, противоречащие ее курсу, в том числе за сотрудничество с властями.

Отметим, что каждый кандидат должен собрать в свою поддержку 40 тысяч подписей. Срок подачи документов в ЦИК истекает 12 марта.

Выборы президента Азербайджана первоначально были назначены на 17 октября 2018 года, но 5 февраля Ильхам Алиев перенес их на 11 апреля. От участия в досрочных выборах отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и  "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida предупредили, что не признают результатов голосования. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить досрочные выборы президента.

Примечание:

"График избирательной кампании в Азербайджане лишил оппозицию возможности подготовиться к выборам", "Ильхам Алиев официально стал кандидатом в президенты Азербайджана", "Угроза экономического кризиса ускорила выборы президента Азербайджана".

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