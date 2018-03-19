19 марта 2018, 16:52

Скончался пострадавший в Элисте артист цирка

Артист цирка Мстислава Запашного, получивший травмы при падении с высоты во время выступления в Элисте, умер от остановки сердца, сообщили сегодня в пресс-службе цирка.

Как писал "Кавказский узел", Антон Мартынов на выступлении в цирке в столице Калмыкии 24 февраля упал на арену с пятиметровой высоты. Он был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. 27 февраля артист пошел на поправку. 16 марта стало известно, что он вышел из комы и был переведен в обычную палату.

Пресс-служба цирка Мстислава Запашного сообщила сегодня, что артист умер.

"Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце... Искренне соболезнуем родным Антона...", - сообщается в группе "Цирк Мстислава Запашного" в соцсети "ВКонтакте".

После гибели артиста следователи начали проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента в цирке Элисты, говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Калмыкии.

Ранее заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев заявил, что падение артиста произошло из-за незакрепленного карабина.

Примечание:

"Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии", "СКР начал расследование дела о травмировании ребенка в Астрахани", "МВД уточнило число пострадавших в аварии с маршруткой на Кубани".

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