Цирковой акробат вышел из комы после падения в Элисте

16 марта 2018, 20:52

Артист цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов, упавший с высоты во время выступления в Калмыкии, переведен из реанимации в обычную палату, сообщил сегодня представитель цирка.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля акробат Антон Мартынов упал на арену цирка с пятиметровой высоты. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев назвал причиной падения незакрепленный карабин.

"Антон вышел из комы. Его мама и жена сейчас рядом с ним", - цитирует сегодня Парвиза Гаджиева "Интерфакс".

Артист чувствует себя намного лучше и переведен в обычную палату. В ближайшее время его должны перевезти на реанимобиле из Элисты в Ростов-на-Дону. "Уже там будут приняты дальнейшие решения о лечении", - приводит слова представителя цирка ТАСС.







