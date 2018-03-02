Следственный комитет России. Фото: пресс-служба Следственного комитета России https://sledcom.ru

02 марта 2018, 17:01

СКР начал расследование дела о травмировании ребенка в Астрахани

Пятилетний мальчик получил тяжелые травмы на игровой площадке детского клуба в Кировском районе города Астрахани, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия, ребенок играл с большим мячом на площадке детского клуба культурно-развлекательного комплекса и, упав на пол, получил тяжелые травмы, "в том числе открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга".

"Стоит отметить, что покрытие пола детской игровой площадки не обладало амортизационными свойствами и не являлось ударопоглощающим", - заявили в Следственном комитете РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью), сообщается сегодня на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о травмировании ребенка в парке аттракционов в Астраханской области. По данным следователей, 12-летний школьник в июле 2017 года получил многочисленные травмы, катаясь на квадроцикле в мобильном парке развлечений в селе Чулпан.

Примечание:

"Водитель грузовика получил три года тюрьмы за гибель ребенка в Астрахани", "Ребенок выпал из окна детской больницы в Астрахани", "Четыре ученика пострадали при обрушении потолка в астраханской школе".

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