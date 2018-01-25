Водитель грузовика получил три года тюрьмы за гибель ребенка в Астрахани

25 января 2018, 18:54

19-летний водитель грузовика из Киргизии, сбивший троих детей на пешеходным переходе в Астрахани, признан виновным в гибели ребенка и приговорен к трем годам и трем месяцам колонии-поселения.

Как сообщал "Кавказский узел", ДТП произошло 3 сентября 2017 года. По данным МВД, грузовик с цистерной проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил троих детей на пешеходном переходе. Пятилетняя девочка погибла, девочка трех лет и десятилетний мальчик получили травмы.

Судом установлено, что 19-летний молодой человек, не имевший водительского удостоверения, управлял автомобилем марки "ЗИЛ" и сбил троих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кировский районный суд Астрахани приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.