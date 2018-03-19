19 марта 2018, 05:06
Суд отказался исключить жителя Сочи из списка избирателей
Лазаревский районный суд отказался удовлетворить заявление жителя Сочи Владимира Атаманчука, который просил обязать ТИК исключить его из списка избирателей.
Как сообщал "Кавказский узел", Владимир Атаманчук обратился в ТИК Лазаревская с просьбой убрать его из списка избирателей, потому что он не доверяет выборам, однако получил отказ. Не согласившись с решением комиссии, Владимир Атаманчук подал заявление в суд.
18 марта в день голосования на выбора Президента России суд рассмотрел его заявление. Однако, суд встал на сторону ТИК и оставил Атаманчука в списках.
В судебном заседании Атаманчук настаивал на удовлетворении своего заявления, указывая на то, что ранее он был очевидцем фальсификаций на выборах, в связи с чем пришел к глубокому убеждению "ни в какой форме не принимать участия в выборах", говорится в решении суда (копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла").
Отказывая в удовлетворении иска, суд сослался на ряд статей Российского законодательства, в том числе на ст. 32 Конституции РФ, где сказано, что "граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, имеют право избирать и быть избранными. Не имеют права из избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда".
"Административный истец по делу фактически является избирателем и имеет право на голосование на выборах Президента Российской Федерации, проводимых 18 марта 2018 года. При этом, предоставленная административному истцу законодателем РФ возможность участия в выборах Президента Российской Федерации является его правом, а не обязанностью, что фактически не нарушает его избирательных прав", - решил суд.
Комментируя решение суда, Атаманчук обратил внимание, что на выборы, по его сведениям, принуждают голосовать работников некоторых бюджетных предприятий.
"Сам факт таких выборов делает их ничтожными, а участие в них унизительным для гражданина, который имеет право как проголосовать, так и отказаться от занесения его имени в списки избирателей, который себя к таким не относит по указанным причинам", - сказал корреспонденту Владимир Атаманчук.
Новости о президентских выборах "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-ые выборы Путина".
Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"