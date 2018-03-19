Суд отказался исключить жителя Сочи из списка избирателей

19 марта 2018, 05:06

Лазаревский районный суд отказался удовлетворить заявление жителя Сочи Владимира Атаманчука, который просил обязать ТИК исключить его из списка избирателей.

Как сообщал "Кавказский узел", Владимир Атаманчук обратился в ТИК Лазаревская с просьбой убрать его из списка избирателей, потому что он не доверяет выборам, однако получил отказ. Не согласившись с решением комиссии, Владимир Атаманчук подал заявление в суд.

18 марта в день голосования на выбора Президента России суд рассмотрел его заявление. Однако, суд встал на сторону ТИК и оставил Атаманчука в списках.

В судебном заседании Атаманчук настаивал на удовлетворении своего заявления, указывая на то, что ранее он был очевидцем фальсификаций на выборах, в связи с чем пришел к глубокому убеждению "ни в какой форме не принимать участия в выборах", говорится в решении суда (копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Отказывая в удовлетворении иска, суд сослался на ряд статей Российского законодательства, в том числе на ст. 32 Конституции РФ, где сказано, что "граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, имеют право избирать и быть избранными. Не имеют права из избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда".

"Административный истец по делу фактически является избирателем и имеет право на голосование на выборах Президента Российской Федерации, проводимых 18 марта 2018 года. При этом, предоставленная административному истцу законодателем РФ возможность участия в выборах Президента Российской Федерации является его правом, а не обязанностью, что фактически не нарушает его избирательных прав", - решил суд.

Комментируя решение суда, Атаманчук обратил внимание, что на выборы, по его сведениям, принуждают голосовать работников некоторых бюджетных предприятий.



"Сам факт таких выборов делает их ничтожными, а участие в них унизительным для гражданина, который имеет право как проголосовать, так и отказаться от занесения его имени в списки избирателей, который себя к таким не относит по указанным причинам", - сказал корреспонденту Владимир Атаманчук.

Новости о президентских выборах "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-ые выборы Путина".