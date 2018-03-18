Владимир Атаманчук. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

18 марта 2018, 04:18

Житель Сочи потребовал убрать его из списка избирателей

Сочинец Владимир Атаманчук обратился в ТИК Лазаревская с просьбой убрать его из списка избирателей, потому что он не доверяет выборам, однако получил отказ.

Граждане России сегодня, 18 марта, выбирают президента на ближайшие шесть лет. В выборах принимают участие восемь кандидатов. Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

17 марта житель Лазаревского района Сочи Владимир Атаманчук обратился в ТИК Лазаревская с просьбой убрать его из списка избирателей. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что не согласен участвовать в выборах, которые постоянно фальсифицируются, и которым он не доверяет.

Председатель ТИК Галина Польская, сославшись на пункт 11 статьи 26 ФЗ-19 "О выборах Президента Российской Федерации" отказала заявителю в его просьбе. Копия заявления Атаманчука и ответ председателя ТИП имеются в распоряжении "Кавказского узла".

Владимир Атаманчук заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не удовлетворен ответом председателя ТИК и намерен обжаловать отказ в прокуратуре.

"Я не верю этим выборам, не вижу в них смысла и не хочу, чтобы мое имя стояло в этих списках, как помощь фальсификаторам. Поэтому я требую убрать меня из списков, и это мое право. Причем тут статья, на которую ссылается председатель ТИК, мне совершенно не ясно. Пусть этот вопрос рассмотрит прокурор и рассудит нас", - сказал Владимир Атаманчук.

Отметим, что в пункте 11 статьи 26 ФЗ-19 "О выборах Президента Российской Федерации" сказано, что список избирателей по избирательному участку подписывается председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии. Эти списки формируются не позднее чем за десять дней до дня голосования, но в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования УИК.

Примечание:

"Член УИК арестован в Армавире", "Координатор сочинского штаба Навального задержан вместе с женой", "Голос" пообещал закрыть независимыми наблюдателями все участки в Краснодаре".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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