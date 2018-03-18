18 марта 2018, 20:05

Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Пассажиры автобуса и легкового автомобиля госпитализированы после аварии на автодороге Краснодар - Новороссийск.

ДТП произошло сегодня около 3:00 мск на 52-ом километре автодороги близ поселка Ильский.

По предварительным данным, водитель Lifan не уступил дорогу пассажирскому автобусу и столкнулся с ним, после чего автобус перевернулся, передает со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю "Кубань 24".

В автобусе находились 10 пассажиров и двое водителей. Одна из пассажирок пострадала. Тяжелые травмы получила также пассажирка иномарки, пишет со ссылкой на ведомство "Блокноту Краснодара".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с автобусом в Сочи, жертвами которого стали четыре человека. В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в поселке Красная Поляна 10 марта, один пострадавший погиб, еще трое были госпитализированы.

Примечание:

"Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье", "Человек погиб в аварии с автобусом на трассе "Дон", "Пассажиры маршрутки госпитализированы после ДТП в Волгоградской области".

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