Человек погиб в аварии с автобусом на трассе "Дон"

08 марта 2018, 02:44

Водитель рейсового автобуса "Москва - Нальчик" получил смертельные травмы при столкновении с грузовиком в Ростовской области.

ДТП с участием автобуса "Неоплан" и автомобиля КамАЗ произошло в Чертковском районе Ростовской области вечером 7 марта.

На 821-м километре автодороги М-4 "Дон" водитель автобуса не справился с управлением и "допустил столкновение с грузовиком, который ехал в попутном направлении", процитировал слова представителя ГУ МВД по Ростовской области "Интерфакс".

По информации правоохранителей, в автобусе в момент аварии находились 12 пассажиров, но никто из них не пострадал. Водитель автобуса получил смертельные травмы и умер в больнице, уточнил сотрудник МВД.

Как писал ранее "Кавказский узел", днем 7 марта гололед вызвал заторы и аварии на ростовских улицах. Столкнувшиеся на Текучевском мосту автомобили парализовали движение на несколько часов.