Транспортная пробка. Фото: Михаил Ступин / Югополис

07 марта 2018, 17:15

Транспортный коллапс возник в Ростове-на-Дону после ледяного дождя

Гололед вызвал заторы и аварии на ростовских улицах. На Текучевском мосту столкнулись 18 автомобилей, один человек умер, поскользнувшись на обледенелом тротуаре.

Столкнувшиеся на мосту автомобили парализовали движение на несколько часов. По данным областного управления МВД, там произошло сразу три ДТП. Все 18 машин получили повреждения, люди не пострадали.

К настоящему времени проезд по Текучевскому мосту возобновлен, сообщает "Интерфакс".

По данным сервиса "Яндекс-Пробки" на 17:15 мск, загруженность дорог в городе составляет восемь баллов.

Причиной гололеда стал ледяной дождь, который прошел в Ростове-на-Дону сегодня в первой половине дня. Обледенели и тротуары. Очевидцы рассказали, что утром на Коммунистическом проспекте насмерть разбился поскользнувшийся пешеход. Смерть человека подтвердили и в областном следственном управлении, сообщил Donnews.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ростове-на-Дону умеренный дождь, температура воздуха +7 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, температура понизится до -9, скорость ветра составит 8 м/с. Днем 8 марта также без осадков, температура +4 при ветре 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, пользователи могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 5 и 6 марта неблагоприятные погодные условия стали причиной ограничения движения автотранспорта на дорогах Котельниково - Песчанокопское, Элиста - Зимовники, Волгодонск - Зимовники.

Примечание:

"13 автомобилей столкнулись на мосту под Краснодаром", "Водители в Чечне заявили о завышенных штрафах за отсутствие зимней резины", "Один человек пострадал в массовом ДТП с автобусом на трассе "Дон"".

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