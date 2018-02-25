25 февраля 2018, 16:51

Четыре человека погибли в аварии с автобусом "Нальчик-Москва"

Два водителя автобуса "Нальчик-Москва", один пассажир и водитель грузовика погибли при ДТП на трассе М4 "Дон".

Авария произошла сегодня ночью на 630-м километре автодороги М4 "Дон" в Воронежской области.

Автобус, следующий из столицы Кабардино-Балкарии в Москву, остановился на обочине из-за поломки. Два водителя и один пассажир вышли на улицу. В этот момент в них врезался грузовик МАЗ. В результате погибли пассажир и оба водителя автобуса, а также водитель грузовика. Остальные 16 пассажиров отправлены в Москву на другом автобусе, пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

По его данным, автобус перевозил пассажиров легально и прошел предрейсовый контроль. "Все документы попавшего в ДТП в Воронежской области автобуса в порядке. Он прошел технический контроль, а его водители - медицинский предрейсовый контроль", - сказал источник.

По предварительным данным, водитель грузовика МАЗ, житель Калмыкии 1974 года рождения, превысил допустимую скорость.

Примечание:

"Три человека пострадали в аварии с автобусом в Кабардино-Балкарии", "Суд постановил дорасследовать смертельное ДТП в Нальчике", "Человек погиб при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии".

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