Скорая помощь. Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 января 2018, 14:17

Три человека пострадали в аварии с автобусом в Кабардино-Балкарии

Пассажирский автобус попал сегодня в ДТП в Зольском районе в Кабардино-Балкарии. В больницу были доставлены пассажиры одной из участвовавших в аварии легковых машин.

Инцидент произошел на федеральной автодороге "Кавказ".

В салоне автобуса находилось шесть человек, никто из них не пострадал, передает «Рен ТВ».

Пострадавшие доставлены сотрудниками медицины катастроф в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД республиканского МВД в 10:40 мск за населенным пунктом Прогресс, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2017 года в Зольском районе Кабардино-Балкарии опрокинулась пассажирская "Газель", травмы тогда получили восемь ее пассажиров.

Примечание:

"Пять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Ростовской области", "Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье", "Водитель автобуса задержан после ДТП в Баку".

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