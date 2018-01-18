18 января 2018, 14:17
Три человека пострадали в аварии с автобусом в Кабардино-Балкарии
Пассажирский автобус попал сегодня в ДТП в Зольском районе в Кабардино-Балкарии. В больницу были доставлены пассажиры одной из участвовавших в аварии легковых машин.
Инцидент произошел на федеральной автодороге "Кавказ".
В салоне автобуса находилось шесть человек, никто из них не пострадал, передает «Рен ТВ».
Пострадавшие доставлены сотрудниками медицины катастроф в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД республиканского МВД в 10:40 мск за населенным пунктом Прогресс, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2017 года в Зольском районе Кабардино-Балкарии опрокинулась пассажирская "Газель", травмы тогда получили восемь ее пассажиров.
"Пять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Ростовской области", "Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП на Ставрополье", "Водитель автобуса задержан после ДТП в Баку".
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