10 марта 2018, 22:52

Четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Сочи

Один человек погиб, трое госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в поселке Красная Поляна, сообщили в МВД.

Авария произошла сегодня около 21.00 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лексус" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом №105, рассказали в ведомстве.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Лексус" погиб на месте. Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы в больницу", - цитирует представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал об аварии с семью жертвами в Краснодарском крае. В результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Темрюкском районе два человека погибли, пятеро были доставлены в больницу.

Примечание:

"Умерли двое пострадавших в ДТП на Ставрополье", "Человек погиб в аварии с автобусом на трассе "Дон", "Пассажиры маршрутки госпитализированы после ДТП в Волгоградской области".

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