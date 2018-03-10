Четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Сочи

10 марта 2018, 22:52

Один человек погиб, трое госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в поселке Красная Поляна, сообщили в МВД.

Авария произошла сегодня около 21.00 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лексус" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом №105, рассказали в ведомстве.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Лексус" погиб на месте. Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы в больницу", - цитирует представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал об аварии с семью жертвами в Краснодарском крае. В результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Темрюкском районе два человека погибли, пятеро были доставлены в больницу.