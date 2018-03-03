03 марта 2018, 18:05

Пассажиры маршрутки госпитализированы после ДТП в Волгоградской области

Две женщины получили травмы в результате аварии маршрутного такси в Калачевском районе Волгоградской области.

ДТП произошло сегодня утром. Маршрутка ехала из хутора Приморского в сторону автодороги Октябрьский - Шебалино. По предварительным данным, водитель не учел скоростной режим, маршрутку занесло на полосу встречного движения, и она опрокинулась набок, рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В результате ДТП 67-летняя и 57-летняя пассажирки с различными травмами были госпитализированы в районную больницу", - сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с маршруткой в Волгоградской области в декабре 2017 года. В лобовом столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в Волжском погибла пассажирка легковушки. Еще два человека, в том числе пассажир маршрутки, были госпитализированы.

Примечание:

"Тела трех жертв аварии найдены на трассе в Волгоградской области", "Автомобиль врезался в строй солдат в Волгоградской области", "Четыре человека погибли в аварии под Волгоградом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 марта 2018, 21:26

03 марта 2018, 21:04

03 марта 2018, 20:24

03 марта 2018, 19:56

03 марта 2018, 19:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей