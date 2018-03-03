Пассажиры маршрутки госпитализированы после ДТП в Волгоградской области

03 марта 2018, 18:05

Две женщины получили травмы в результате аварии маршрутного такси в Калачевском районе Волгоградской области.

ДТП произошло сегодня утром. Маршрутка ехала из хутора Приморского в сторону автодороги Октябрьский - Шебалино. По предварительным данным, водитель не учел скоростной режим, маршрутку занесло на полосу встречного движения, и она опрокинулась набок, рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В результате ДТП 67-летняя и 57-летняя пассажирки с различными травмами были госпитализированы в районную больницу", - сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с маршруткой в Волгоградской области в декабре 2017 года. В лобовом столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в Волжском погибла пассажирка легковушки. Еще два человека, в том числе пассажир маршрутки, были госпитализированы.