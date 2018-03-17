Азербайджан заявил о 115 обстрелах с армянской стороны

17 марта 2018, 09:09

Вооруженные силы Армении за минувшие сутки 115 раз нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" сообщал, что 16 марта Азербайджан обвинил Армению в 90 обстрелах за сутки.

С утра 16 марта по сегодняшнее утро азербайджанские позиции были обстреляны как с позиций, расположенных на территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, которую Азербайджан считает оккупированной, следует из сообщения на сайте Минобороны Азербайджана.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 09.10 мск 17 марта не было комментариев относительно данного заявления.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".