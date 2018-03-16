Подразделения вооруженных сил Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

16 марта 2018, 09:53

Азербайджан обвинил Армению в применении пулеметов и минометов

Подразделения вооруженных сил Армении 90 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта Азербайджан обвинил Армению в 96 обстрелах за сутки.

С 15 по 16 марта армянские военные 90 раз обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, применив крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись азербайджанские военные в шести селах. Выстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.53 мск 16 марта не прокомментировали это заявление на своих сайтах. 10 марта Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю, с 4 по 10 марта.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, но обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"12 ракет найдены в Агстафинском районе Азербайджана", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в недопуске наблюдателей ОБСЕ на передовую", "Азербайджан усмотрел в визите Саакяна в США угрозу переговорам по Нагорному Карабаху".

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