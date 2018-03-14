Освобожден один из задержанных в Ливии грузинских моряков

14 марта 2018, 03:52

Моряк Нукри Хохба, задержанный в августе прошлого года в Триполи по подозрению в провозе нелегального груза, вернулся в Батуми. Капитан судна и его помощник, которые также являются гражданами Грузии, находятся под следствием.

"Кавказский узел" писал, что 30 августа 2017 года трое грузинских моряков с другими членами экипажа были задержаны в водах Ливии по подозрению в провозе нелегального груза. В сентябре они пожаловались на бесчеловечное обращение и антисанитарию в изоляторе временного содержания.

Матрос Нукри Хохба спустя почти полгода после задержания в ливийском порту Триполи вернулся в родной город Батуми, сообщает 13 марта "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

Моряк был освобожден, так как доказательства, подтверждающие причастность рядовых членов экипажа к предъявленному судну обвинению, отсутствуют, сообщило ведомство.

При этом дело капитана судна и его помощника, которые также являются гражданами Грузии, передано обвинительной палате, следствие продолжается.