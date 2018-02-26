Азербайджанские спасатели вышли на поиски иранского моряка

26 февраля 2018, 12:42

Вертолет и два сторожевых корабля ведут поиск пропавшего на Каспии моряка иранского сухогруза, сообщили сегодня в МЧС Азербайджана.

Информация о пропавшем без вести члене экипажа плавающего под иранским флагом сухогруза «TARADİS» поступила вечером 25 февраля в Центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана.

Как сообщили в морской администрации Ирана, инцидент произошел в части моря, принадлежащем Азербайджану. В связи с этим азербайджанские силовики и спасатели подключились к поискам пропавшего моряка.

К поисково-спасательным работам привлечены вертолет из авиаотряда МЧС и два судна береговой охраны Госпограничной службы Азербайджана, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе МЧС Азербайджана.