26 февраля 2018, 12:42
Азербайджанские спасатели вышли на поиски иранского моряка
Вертолет и два сторожевых корабля ведут поиск пропавшего на Каспии моряка иранского сухогруза, сообщили сегодня в МЧС Азербайджана.
Информация о пропавшем без вести члене экипажа плавающего под иранским флагом сухогруза «TARADİS» поступила вечером 25 февраля в Центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана.
Как сообщили в морской администрации Ирана, инцидент произошел в части моря, принадлежащем Азербайджану. В связи с этим азербайджанские силовики и спасатели подключились к поискам пропавшего моряка.
К поисково-спасательным работам привлечены вертолет из авиаотряда МЧС и два судна береговой охраны Госпограничной службы Азербайджана, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"Австрийские специалисты приняли участие в поисках альпинистов в Азербайджане", "Тела двух рыбаков из Баку найдены в Каспийском море", "Найдено тело одного из утонувших при ДТП в Азербайджане детей".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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