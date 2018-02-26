Каспийское море. Фото CC0 / 3163387 / Sea https://ru.sputnik.az/incidents/20180226/414205433/azerbaijan-iran-morak-poiski.html

26 февраля 2018, 12:42

Азербайджанские спасатели вышли на поиски иранского моряка

Вертолет и два сторожевых корабля ведут поиск пропавшего на Каспии моряка иранского сухогруза, сообщили сегодня в МЧС Азербайджана.

Информация о пропавшем без вести члене экипажа плавающего под иранским флагом сухогруза «TARADİS» поступила вечером 25 февраля в Центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана.

Как сообщили в морской администрации Ирана, инцидент произошел в части моря, принадлежащем Азербайджану. В связи с этим азербайджанские силовики и спасатели подключились к поискам пропавшего моряка.

К поисково-спасательным работам привлечены вертолет из авиаотряда МЧС и два судна береговой охраны Госпограничной службы Азербайджана, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Примечание:

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Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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