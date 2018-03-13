Власти Волгограда пригрозили вскрыть квартиры противников капремонта

13 марта 2018, 22:41

Несмотря на решение суда о принудительном допуске рабочих в шесть квартир разрушающегося дома по Невской улице, жильцы по меньшей мере половины из них отказались это сделать. Они намерены обжаловать постановление, а волгоградские власти грозят вскрыть их жилье силами МЧС.

"Кавказский узел" сообщал, что жильцов второго подъезда дома №2 по Невской улице в Волгограде предупредили об опасности проживания. 7 июля 2017 года администрация Волгограда сообщила, что дом подлежит восстановлению и будет отремонтирован. 20 января стало известно, что некоторые жильцы дома не пустили в свои квартиры рабочих, стягивающих стены металлическими лентами.

Жильцы разрушающегося пятиэтажного дома в центре Волгограда, в котором ведется капремонт, опасаются обрушения здания из-за того, что жильцы четырех квартир не пускают строителей. Противники работ заявляют, что есть и другие способы отремонтировать дом. Если согласия с этими жильцами достигнуто не будет, капремонт может быть приостановлен, предупредила мэрия.

Суд Центрального района Волгограда 27 февраля принял сторону управляющей компании, обязав жителей первого подъезда предоставить доступ в свои квартиры для проведения работ, проинформировали "Кавказский узел" в пресс-службе мэрии.

Аналогичное решение по другим квартирам суд вынес и 7 марта, всего в двух решениях суда идет речь о шести квартирах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель районной управляющей компании Роман Козлов. По его словам, решения приняты с формулировкой "к принудительному исполнению".

"Мы получили исполнительные листы на пять квартир, шестой пока не получили. 12 марта мы встречались по этому вопросу с руководителем службы судебных приставов по Центральному району", - отметил Козлов.

По его словам, вечером 12 марта состоялся обход квартир, по которым вынесены решения суда. "С жильцами одной квартиры назначена встреча 15 марта, с жильцами еще одной квартиры этого подъезда мы сегодня должны договориться о встрече, в ходе которой будет составлена ведомость по необходимым работам. Мы показали жителям исполнительный лист, разъяснили последствия. Но жители первого подъезда категорически отказываются идти на контакт", - сообщил глава управляющей компании.

Вечером 15 марта приставы приедут со свидетелями, которые зафиксируют вручения документа несговорчивым жильцам, сказал Роман Козлов. "Либо будет отказ от вручения при свидетелях. После этого мы совместно с ними обратимся в муниципалитет за помощью МЧС и будем вскрывать квартиры", - заявил Козлов.

Жильцы заранее получат документы о том, что руководитель департамента мэрии обещал привлечь спасателей в случае необходимости, отметил он. "Времени у нас мало - дом показывает движение, хоть и несущественное. Будет подписано соглашение с департаментом, согласно которому мы должны закончить ремонт до 1 мая. Это капремонт, он не проходит экспертизу. С облэкспертизой был заключен договор в рамках подтверждения правильности выбора технических решений. Облэкспертиза провела проверку правильности выбранных решений, нам выдали соответствующие письма", - сказал Роман Козлов.

Согласно заключению, причина аварийного состояния дома в том, что он стоит на старом овраге. "Просадочные грунты дали со временем осадку, определенная зона дома пошла трещинами", - пояснил Козлов.

Ремонтные работы в доме начались осенью 2017 года. На первом этапе фасад и часть жилых помещений стягиваются металлическими лентами, на втором рабочие займутся усилением фундамента. Чтобы сделать конструкцию надежнее, необходимо произвести стяжку второго подъезда, где и произошли разрушения, с первым и третьим. Это позволит возобновить подачу газа жильцам второго подъезда, которые пока обходятся без него. В квартирах должны быть закреплены металлические трубки диаметром 2,8 см, которые, по желанию жильцов, могут прикрыть декоративными коробами, сообщила мэрия Волгограда.

Суд не сразу принял решение по всем шести квартирам, поскольку истребовал дополнительную документацию, пояснила жительница второго подъезда Надежда Иванова, в чьей квартире уже произведены ремонтные работы.

"По трем квартирам сразу приняли решение. По другим квартирам третьего подъезда было ходатайство о дополнительной информации, и 7 марта также было принято решение. На обжалование есть две недели. Ко мне приходили жильцы нескольких квартир, смотрели, так ли все страшно. Поохали, но настрой у них уже более боевой", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жильцам не придется покидать свои квартиры на время работ, сказала Надежда Иванова. "Там три дырки сквозных надо сделать через квартиру, ничего глобального нет. Жители против, потому что не верят, что им компенсируют, если что-то будет испорчено. Во-вторых, утверждают, что надо переделывать проект и можно не затрагивать жилые помещения. Когда я увидела проект, сразу спросила у проектировщиков, можно ли передвинуть тяжи, чтобы они не шли через квартиры. Тяж – это трехсантиметровый металлический прут, который над потолком проходит через всю квартиру. У меня проходил через спальню и гостиную. Я спросила, можно ли, чтобы проходил через коридор. По всем трем подъездам мы пробовали "перепроложить" их через подъезды. Однако в первом и третьем подъезде это оказалось невозможно, о чем нам написали официальную бумагу", - сообщила Иванова.

Жильцы ни одной из шести квартир "пока на нормальный контакт не вышли", отметила она 12 марта. "Мы договорились с одним из жильцов первого подъезда, у которого старенькая мама плохо себя чувствует, чтобы она побыла у соседей по лестничной площадке, пока будут идти работы. Однако на связь он больше не выходит. Мы говорили, что уже год живем без газа, у нас дети. В 15-й квартире неделю назад умер дедушка - так и не дождался ни горячей воды, ничего", - рассказала жительница проблемного подъезда.

Решение суда, вынесенное 27 февраля, в частности, касается Ларисы Боженко, проживающей в первом подъезде. Она сообщила "Кавказскому узлу", что знает о постановлении, поскольку в тот день на суде присутствовал представитель трех квартир, куда отказываются пускать рабочих.

"Я ни за что не пущу их. Я не знаю, что с этими людьми делать, неужели они ничего не понимают? Ну, хорошо, я покажу им лежачего мужа, он инвалид 1-й группы. Под нами квартира - то же самое, женщина-инвалид 2-й группы. Она одна, ее опекает сын, который живет в другом месте. Представляете, что такое просверлить стены по всей квартире? Что будет с квартирой? Невозможно беспокоить таких больных. Мы старые люди. Во всех трех квартирах жителям от 76 до 86 лет. Мне 80 лет. Я одна еще хожу, другие уже не выходят из квартир", - пояснила позицию жильцов Боженко.

Жильцы первого подъезда обжалуют решение суда, заявила она. "Зачем в наших целых квартирах делать такие вещи? Сменили бы методы ремонта – уже закончили бы его. Наши подъезды трогать вообще не надо – они абсолютно целые", - резюмировала Лариса Боженко.

Вероника, собственница одной из проблемных квартир третьего подъезда, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее проблемой занимается юрист. "Я уже пускала рабочих. У меня немного другой вопрос – квартира застрахована, юрист занимается тем, чтобы страховка не слетела", - пояснила она.

Ранее пресс-служба администрации Волгограда сообщила "Кавказскому зулу", что мэрия контролирует ситуацию с домом с 2015 года. Эксперты, проводившие обследование в мае 2017 года, пришли к единому мнению, что здание можно спасти от разрушения, укрепив строительные конструкции и фундамент, заявили городские власти. Жильцам 16 квартир второго подъезда дома было предложено на время переехать в съемное жилье. Власти пообещали компенсировать аренду, но переехали лишь две семьи, сообщили в мэрии Волгограда 21 августа 2017 года.