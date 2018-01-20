Власти Волгограда обвинили жильцов опасного дома в срыве капремонта

20 января 2018, 14:30

Часть жильцов разрушающейся пятиэтажки по Невской улице в Волгограде не пустили в свои квартиры рабочих, стягивающих стены металлическими лентами. Управляющая компания пригрозила им судом.

Как писал "Кавказский узел", жильцов второго подъезда дома №2 по Невской улице в Волгограде предупредили об опасности проживания. 7 июля 2017 года администрация Волгограда сообщила, что дом подлежит восстановлению и будет отремонтирован.

Жильцам 16 квартир второго подъезда дома было предложено на время переехать в съемное жилье. Власти пообещали компенсировать аренду, но переехали лишь две семьи , сообщили в мэрии Волгограда 21 августа 2017 года.

Ремонтные работы в доме начались осенью 2017 года. На первом этапе фасад и часть жилых помещений стягиваются металлическими лентами, на втором рабочие займутся усилением фундамента. Сейчас специалисты завершают крепление металлических лент в последней квартире второго подъезда, где и произошли разрушения.

Чтобы сделать конструкцию надежнее, необходимо произвести стяжку этого подъезда с соседними - первым и третьим. Это позволит возобновить подачу газа жильцам второго подъезда, которые пока обходятся без него. Однако жильцы четырех квартир соседних подъездов отказываются пустить рабочих к себе домой, и работы могут быть сорваны, сообщили в администрации Волгограда.

В квартирах должны быть закреплены металлические трубки диаметром 2,8 см. По желанию жильцов их могут прикрыть декоративными коробами. Вся внутренняя отделка, которая пострадает в ходе крепежных работ, будет восстановлена за счет бюджета, отмечают власти. В случае, если жильцы откажутся от монтажа металлических конструкций в своих квартирах, управляющая компания грозит принудить их к этому через суд, информирует сегодня "Высота 102".

Противники работ в их квартирах опасаются за интерьеры своих жилищ. "У нас «здоровые стены», которые хотят продырявить. Мы с супругой не верим, что эти струнки смогут спасти ситуацию", - заявил Евгений Алпатов, живущий в этом доме с 1981 года.

Он также заявил, что не доверяет официальной версии о просадке грунта как причине разрушения дома. "Во-первых, мы уже давно слышали, что при заливке фундамента разворовали много цемента и дом в результате стоит на песке", - сказал Алпатов. В качестве второй причины он назвал действия руководства располагавшегося в доме кафе, которое распорядилось снести часть несущих стен, сообщило 26 декабря 2017 года V1.ru.

